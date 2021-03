De Jonge: “We willen af van de vliegverboden”

“De quarantaineplicht komt er zo snel als de wet wordt aangenomen. We willen af van de vliegverboden, want dat is wel een erg ruig instrument. We willen wel grip houden op de exotische varianten. De quarantaineplicht komt er dan ook in eerste instantie voor reizigers”, aldus Hugo de Jonge tijdens de persconferentie.

Het kabinet maakt zich al langere tijd grote zorgen om de Britse en andere varianten van het coronavirus. Er geldt dan ook al langere tijd een vliegverbod voor vliegtuigen met passagiers uit Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika. In deze landen komen zeer besmettelijke varianten voor van het COVID-19-virus. Het vliegverbod is er om te voorkomen dat deze varianten zich verder verspreiden in Nederland. De verboden gelden in ieder geval tot 1 april 2021.

Reizigers zullen, wanneer de quarantainewet is aangenomen, bij binnenkomst in Nederland worden gecontroleerd op een negatieve testuitslag én een quarantaineverklaring. “Van alle mensen die zich soms wat moeilijker aan de regels houden, wordt met name de quarantaineplicht voor reizigers buitengewoon beroerd nageleefd. Maar 27% houdt zich er wel aan en dus driekwart niet. Daar is die plicht dus echt op z’n plaats. Heel Veel landen hebben al zo’n quarantaineplicht, maar qua wetgeving zit het complex in elkaar”, aldus De Jonge.

Op dit moment is de wet in consultatie. De Jonge verwacht nog wel een aantal reacties op de wet in de maak. Vervolgens gaat de wet door naar de Raad van State, dan naar de Eerste en Tweede Kamer, dus het kan nog wel een maandje duren. “Wij willen er zoveel mogelijk vaart achter zetten, want we willen exotische varianten zoveel mogelijk onder controle houden.” Hoe hoog de geldboete wordt voor mensen die zich niet aan de quarantaineplicht houden, kon De Jonge nog niet zeggen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.