De loftrumppet

Wie dacht dat de ruzie die de Amerikaanse president Donald Trump zoekt nogal hoog oploopt, kent de Nederlandse reisbranche nog niet. Ook in ons zoete lieve Gerritje reiswereldje zijn er ‘republikeinen’ en ‘democraten’ die elkaars bloed wel kunnen drinken. Times are changing, ook voor de reissector. Onder andere door de coronacrisis en doordat Joe Biden zeer waarschijnlijk de nieuwe president van Amerika wordt. Hoewel ik niet echt van plan was om bij voorbaat al de loftrompet over hem te steken, is het misschien wel interessant om de Nederlandse sector eens naast de plannen van Biden te leggen.

Maar over veranderingen gesproken, ik verwacht er nogal wat voor de (Nederlandse) reissector. Even bij de Amerikaanse verkiezingen blijvend, waar Kamala Harris in de voetsporen van Biden de allereerste vrouwelijke vice-president wordt (van kleur, van immigranten, enzovoorts, enzovoorts, écht de allereerste). Wat vrouwelijke directeuren en CEO’s hebben we in de Nederlandse reissector niet te klagen, toch? De eerste vrouwelijke ANVR-directeur of de allereerste vrouwelijke directeur van de marktleider, ja, ook dat gaat gebeuren. Als het dan ook nog een vrouwelijke ANVR-directeur wordt van kleur en met immigranten-ouders, dan mag je het helemaal van de daken schreeuwen (althans, Biden deed dat wel tijdens zijn ‘acceptance speech’).

Deze special verscheen eerder in de vrijdag 13 november gepubliceerde TravelPro #46.

Maar misschien zit er wel eerder een transgender in het ANVR-bestuur, zoals er met Biden als president voor het eerst een transgender die daar ook openlijk voor uitkomt is verkozen tot state senator. Misschien zit die transgender al in het ANVR-bestuur, maar komt hij/zij er nog niet openlijk voor uit. Maar wie weet is er eerst een Trumpiaanse ANVR-directeur nodig voordat het zover is. Overigens zijn er directeur in de reissector die al Trump worden genoemd in de wandelgangen.

Andere dingen die misschien wel extra aandacht gaan krijgen in het Biden-tijdperk (het blijven natuurlijk verkiezingsbeloften) zijn de beloofde (hoge) investeringen in infrastructuur. Daarnaast schijnt Biden een groot voorstander van Amtrak en hogesnelheidstreinen te zijn, vandaar ook zijn bijnaam ‘Amtrak Joe’. Maar voordat het hogesnelheids-treingebeuren in Nederland en Europa vormen aan gaat nemen zoals ze in Japan zijn… Dat zal ondanks dat er deze week door Virgin Hyperloop voor het eerst testen werden uitgevoerd met personen aan boord, nog wel even duren.

Ook zal er met de komst van Biden, die al heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten zich onder zijn leiding weer gaan aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs, extra aandacht zijn voor klimaatverandering. Benieuwd wat wij daar in Nederland van gaan merken en wat dat met de prijs van reizen gaat doen, en of we misschien wel sneller dan verwacht in elektrische vliegtuigen reizen. Duurzaam toerisme stimuleren, massatoerisme demotiveren? En zal de Amerikaanse reissector uiteindelijk tevreden zijn met de hulp die Biden belooft? Of bekijken zij hem door een rode bril en krijgt hij straks de ‘loftrumppet’ toegestoken? Biden belooft in ieder geval om te verbinden, niet om te verdelen. Zou mooi zijn als dat in de Nederlandse reissector ook gebeurt.

Arjen Lutgendorff

Arjen@travelpro.nl

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.