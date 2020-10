“De Nederlandse klant is deze winter nog belangrijker”

De winter staat voor de deur, voor veel Nederlanders het ideale moment om de auto te pakken naar een van de vele populaire wintersportgebieden. Maar hoe zijn de omstandigheden daar? Welke maatregelen zijn er genomen? TravelPro sprak met Diana Klinkenberg (Atout France) over het aankomende Franse wintersportseizoen.

Wat zijn de verwachtingen voor het komende Franse wintersportseizoen?

“De klanten willen komende winter op wintersport in Frankrijk of andere gebieden in Europa. Ze zijn op zoek naar informatie, oriënteren zich, maar wachten nog met boeken. Sommige zullen, indien het mogelijk is, er voor kiezen buiten de schoolvakanties te boeken. Het is duidelijk dat de chalets, grote appartementen en de luxe hotelarrangementen komend seizoen het meest gewild zullen zijn.”

Zijn alle skigebieden toegankelijk?

“In de Franse wintersportplaatsen worden alle Covid-19 protocollen en gezondheidsmaatregelen in acht genomen zodat zij komende winter de klanten kunnen verwelkomen.”

Lees het hele interview in TravelPro 42.

