“De politiek moet met ons in dezelfde richting gaan kijken”

Don’t worry about a thing. ‘Cause every little thing gonna be alright. De beroemde songtekst uit het nummer van Three Little Birds van Bob Marley waar ze in Jamaica nu nog harder aan vasthouden. Maar hoe is het nu op het eiland en wat zijn de verwachtingen voor deze zomer? TravelPro sprak hierover met Hans van Wamel (Jamaica Tourist Board).

Wat is de huidige situatie op Jamaica?

“Gelukkig heel stabiel en goed onder controle. Veiligheid en gezondheid staan voorop. Jamaica behoort tot de top 20 landen ter wereld in de strijd met deze pandemie. Jamaica sloot in een vroeg stadium de grenzen voor toeristen en bezoekers uit een paar bestemmingen in het Verre Oosten en enkele van de grotere Europese bestemmingen. Op 21 maart sloot zij de grenzen voor iedereen. Het totale aantal geïnfecteerde mensen ligt net boven de 500 en daarvan is al 22% hersteld. Helaas stierven negen mensen. Dagelijkse updates zijn te vinden op de website van het “Ministerie van Gezondheid en Welzijn” en wekelijkse berichten op Visit Jamaica”

Wat zijn de mogelijkheden voor vakantie deze zomer?

“Op dit moment heeft Jamaica de grenzen gesloten tot 31 mei voor alle internationale toeristen. Alles zal afhankelijk van het besluiten van beide regeringen: het openen van de grenzen voor internationaal verkeer door de Jamaicaanse overheid en tegelijk het toestaan van internationaal verkeer door de Nederlandse regering zonder dat de toeristen uit Nederland na terugkomst veertien dagen in quarantaine moeten.”

Eventuele mogelijkheden later dit jaar?

“Natuurlijk willen alle lokale DMC ‘s, hotels en attracties weer internationale toeristen verwelkomen. Zij staan te springen! Maar op dit moment hangt alles af van de besluiten van beide regeringen zoals hierboven aangegeven.”

Hebben je veel contact met touroperators in Nederland en de branche in het land zelf?

“Contact houden met onze Nederlandse en Jamaicaanse partners en andere Jamaica Tourist Board collega’s in Europa is erg belangrijk. We willen weten hoe ze over de huidige situatie denken, wat hun verwachtingen zijn en welke veranderingen en mogelijkheden ze zien. En het is duidelijk dat de startdatum allemaal afhangt van en de beslissingen van de Europese, Nederlandse en Jamaicaanse autoriteiten, evenals touroperators en luchtvaartmaatschappijen.”

Wat speelt er op dit moment?

“Omdat niemand de toekomst kan voorspellen is positief blijven en proactief zijn erg belangrijk. En dat is wat de meesten van hen proberen te zijn en ook doen. Wanneer een reisperiode worden geannuleerd of weer verplaatst, probeert de Jamaica Tourist Board reisagenten te helpen door tips te geven, te helpen met contacten in Jamaica en mogelijke vluchtopties net over de Nederlandse grens te vinden. Hier is het motto ‘Verander de data, maar annuleer je reis naar Jamaica niet’. Wij weten bijvoorbeeld dat verschillende toeristen die in maart naar Jamaica zouden afreizen, de reis naar maart 2021 hebben doorgeschoven.”

Lees hieronder welke maatregelen Jamaica neemt voor de komst van toeristen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.