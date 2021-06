“De regels in Duitsland worden continu versoepeld”

Het reisadvies voor Duitsland staat sinds kort weer op geel. Een mooi moment om dieper in te gaan op het vakantieland Duitsland. “De belangstelling voor het vakantieland Duitsland is al aanzienlijk toegenomen toen Nederland medio mei geen hoogrisicogebied meer voor Duitsland was. Telkens wanneer versoepelingen werden aangekondigd, kwamen veel vragen bij ons binnen over de inreisbeperkingen en de mogelijkheden ter plaatse”, zegt Michaela Klare (Regional Manager Northwest Europe bij Duits Verkeersbureau).

Klare: “Natuurlijk ook over de coronabeperkingen en -maatregelen in de verschillende deelstaten. Op social media werd pas echt duidelijk dat de mensen Sehnsucht naar hun volgende vakantie hebben. Alle gasten zijn ‘herzlich willkommen’. Wij zijn in het vakantieland Duitsland blij weer internationale toeristen te mogen verwelkomen. Niet alleen de hoteliers en restauranthouders, maar ook de vele culturele en toeristische dienstverleners die zo onder de crisis hebben geleden. Al met al zijn wij goed voorbereid en mede door de veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn, zien we de toekomst voor het toerisme positief.”

Hoe klaar is Duitsland ervoor?

“De coronacijfers vertonen ook in Duitsland een sterk dalende trend. In Duitsland zijn de maatregelen afhankelijk van de incidentie. Op dit moment bedraagt deze een gemiddelde van 11,6 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners per week. Ter vergelijking tellen we in Nederland op dit moment nog 47,8. De aantallen zullen hopelijk en hoogstwaarschijnlijk in beide landen verder dalen. Zodra de incidentie onder de 35 ligt, is in Duitsland weer heel veel mogelijk. Dat betekent dat er continu versoepeld kan worden, zo is winkelen en op een terras zitten zonder testplicht bijvoorbeeld weer mogelijk. Enkele basismaatregelen blijven vooralsnog van kracht, waaronder het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer of openbare gebouwen, winkels en restaurants, vergelijkbaar met de regels in Nederland. Maar ook hier wordt in Duitsland over gediscussieerd. De geldende maatregelen worden voortdurend aan de actuele situatie aangepast. Check vooraf alle regels van de regio of deelstaat via deze link.

Waar moeten toeristen vóór en tijdens hun verblijf rekening mee houden?

“Sinds 10 juni gelden er gelukkig geen beperkingen meer bij terugkeer in Nederland. Duitsland classificeert Nederland op dit moment nog als risicogebied, daarom moeten toeristen een inreisformulier invullen. Ook een negatief testresultaat is vereist, als je niet minimaal twee weken voor vertrek volledig gevaccineerd bent of het laatste halfjaar corona hebt gehad en daarvan genezen zijn. Het vaccinatiebewijs moet beschikbaar zijn in het Engels of Duits. Er moet het volgende opstaan: je naam, de naam van de arts, het vaccin dat is toegediend en de data waarop dit gebeurde. Met ingang van 1 juli 2021 treedt het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) in werking, dat onderdeel wordt van de CoronaCheck-app, als vaccinatie- en testbewijs voor alle reizen binnen de EU. Bovendien heeft onze bondsregering aangekondigd op 1 juli de algemene reiswaarschuwing voor alle risicogebieden op te heffen (dit geldt dus niet voor hoogrisicogebieden). Als gevolg daarvan worden verdere versoepelingen verwacht.”

