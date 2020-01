“De hele retail boekt zich de rambam bij bedrijven die zich retailvriendelijk noemen, maar dat zijn partijen die ook direct naar de consument toegaan. Dat hebben wij nooit gedaan en dat zullen we ook nooit gaan doen”, dat laten Mikel van Nimwegen en Danny Ruitenberg (beiden oprichter/eigenaar Vuelandia) weten in een interview met TravelPro.

“Als je naar het verschil kijkt tussen ons en onze grootste concurrenten, dan zijn wij puur b2b. Puur gericht op de retail en reisbedrijven. Onze grootste concurrent faciliteert ook direct IT tussen de airline en de consument. Flexible Autos, waar wij GSA voor zijn, dát is bijvoorbeeld 100% b2b. Wij hebben daarnaast geen b2c-concept. Hoeveel procent denk je dat er online rechtstreeks wordt geboekt bij partijen die zich dé partijen noemen voor de retail. De retail moet écht eens worden wakker geschud, want er zijn partijen die het liefst direct aan de consument willen verkopen”, aldus Van Nimwegen. “De retail wordt in veel gevallen beconcurreerd door partijen die hen ook faciliteren. Onderzoek eens wie je technologiepartner of content leverancier is en wie wat faciliteert.”

Van Nimwegen laat weten met weerstand vanuit de markt te maken te krijgen. “Als wij een samenwerking bekendmaken, hangt de concurrent binnen een uur aan de lijn met die partij. Het blijkt dat men heel erg graag in een comfort zone blijft zitten, maar dat men bang is voor veranderingen. Wij vinden dat je alsmaar moet veranderen om bij te blijven. De weerstand vinden we wel lekker. Het is goed om te zien dat je op de goede weg bent. Als er geen weerstand is, dan is het niet goed.”

“De gevestigde orde werkt al jarenlang samen en denkt dat ze alles op orde hebben, maar ze krabben zich achter hun oren. De reiswereld is dynamisch, de markt verandert en de luchtvaartmaatschappijen veranderen. Airlines gaan werken met NDC, hebben minder incentives, minder studiereistickets, terwijl wij vinden dat studiereizen ook door moeten gaan. Je moet meegaan met het dynamische om onderaan de streep voldoende over te houden en ik denk dat de gevestigde orde daar ook naar moet gaan kijken”, aldus Ruitenberg.

“Er zijn genoeg studiereizen waarbij airlines geen studiereistickets meer sponsoren, maar wij vinden het nog wel belangrijk dat reisagenten bestemmingen zelf kunnen ontdekken. Daarom sponsoren wij soms een deel van deze tickets. Dan ga je wel naar een heel ander partnerships toe dan wanneer je alleen maar haalt. Het is halen en brengen in de markt en wij willen alleen niet halen”, zo vult Van Nimwegen aan.

Lees het volledige interview in TravelPro #4 die deze week is verschenen.

