(Video) “De vakantiebeurs is na 50 jaar nog zeer relevant”

De feestelijke 50ste editie van de Vakantiebeurs werd deze week bezocht door 100.797 vakantieliefhebbers. “We hebben de afgelopen dagen met de hele reisbranche laten zien dat de Vakantiebeurs na vijftig jaar nog altijd zeer relevant is”, concludeert beursmanager Bart Meijer.

De Vakdag trok meer dan 12.000 bezoekers, dat is ook meer dat vorig jaar.

Meijer: “Eens te meer is gebleken dat het Nederlandse publiek zich in het oriëntatieproces graag live laat inspireren door persoonlijke verhalen van locals en advies op maat van experts. Met onder meer onze sfeervolle thematerrassen, theaters, VR-experiences en een festivaltent met wereldse zang en dans hebben we nog meer dan voorheen beleving toegevoegd aan ons festival, want dat is de Vakantiebeurs. Daar zijn onze bezoekers naar op zoek.”

Toegenomen vakantiebesteding, substantiële stijging treinreizen

Voor het eerst in de historie kiezen Nederlanders bij buitenlandse vakanties vaker voor het vliegtuig (+3%) dan voor de auto (-3%), zo blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse ContinuVakantieOnderzoek dat NBTC-NIPO voorafgaand aan de vakantiebeursweek presenteerde. Het reizen met de trein blijft aan populariteit winnen; het aantal buitenlandse vakanties met de trein kent een substantiële stijging van 27% in 2019. Opvallend is ook dat Nederlanders afgelopen jaar vaker kozen voor een korte vakantie van één tot twee nachten (+5%). De totale vakantiebesteding bedroeg het afgelopen jaar 20,4 miljard euro. Een stijging van 3% ten opzichte van 2018. 84% van de Nederlanders is in 2019 op vakantie geweest. Gemiddeld gingen Nederlanders drie keer op vakantie. De top tien van meest populaire buitenlandse vakantiebestemmingen werd in 2019 nog altijd aangevoerd door Duitsland, gevolgd door Frankrijk en Spanje. Echter wijst het ContinuVakantieOnderzoek 2019 uit dat steeds vaker plekken buiten Europa, als Florida en Bali, worden gekozen om naar af te reizen.

Bekijk hieronder de aftermovie van de Vakdag.

