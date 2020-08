Dé VakantieDiscounter is op zoek naar een reisagent

VakantieDiscounter is de afgelopen jaren in rap tempo gegroeid tot het grootste online reisbureau van Nederland. Met weinig handjes verzetten we enorm veel werk, maar wanneer er crisissituaties zijn, blijken we toch net wat handen te kort te komen. Daarom zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een Travel Agent (reisagent) die ons nu in hectische tijden wil ondersteunen én daarna met ons mee wil groeien.

Wie zoeken we?

Ben jij die enthousiaste medewerker die van aanpakken weet en graag onderdeel wil zijn van ons succes? Klanten worden blij als ze jou benaderen, je bent respectvol en duidelijk in je communicatie. Service en klantgerichtheid is je 2e natuur. Daarnaast werk je secuur en zorg je voor een goede opvolging.

Wat ga je doen?

Als Travel Agent ben je verantwoordelijk voor een goede dienstverlening richting de klanten van dé VakantieDiscounter. Je helpt en adviseert de klant bij vragen over nieuwe en bestaande boekingen en draagt jouw steentje bij aan onze uitmuntende serviceverlening.

Taken en verantwoordelijkheden

Je beantwoordt vragen en geeft advies via telefoon, e-mail, chat en social media

Afhandelen van wijzigingen en annuleringen

Je onderhoudt nauw contact met diverse reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en onze overige partners

Je zorgt ervoor dat reizigers op tijd de reisbescheiden en overige reisinformatie ontvangen

Ons verlanglijstje

MBO Toerisme, werk- en denkniveau 4

Parttime of fulltime beschikbaar (24-40 uur)

Flexibel inzetbaar

Ervaring in de reisbranche is een pré

Klant- en kwaliteitsgerichtheid en een groot inlevingsvermogen

Je bent een probleemoplosser in hart en nieren

Je bent stressbestendig en kan snel schakelen

Uitstekende organisatorische vaardigheden

Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift, Duits is een pre

Wat bieden we?

We reserveren voor jou een mooie werkplek in ons leuke kantoor aan de Herengracht in Amsterdam. Een relaxte werkomgeving waar veel gelachen wordt. Als Travel Agent werk je hier met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

Vanzelfsprekend bieden we een goed salaris en een reiskostenvergoeding. Daarnaast profiteer je ook van de voordelen van werken bij een reisbedrijf: een zeer uitgebreide gratis reis- en annuleringsverzekering en korting op onze vakanties en andere producten als autohuur.

Het is voor ons belangrijk dat je blijft ontwikkelen. Samen kijken we welke (online) courses, conferenties en events interessant voor je kunnen zijn. Belangrijker is dat je de tijd krijgt om je werk goed te doen en te doorgronden. Daar worden we allebei beter van.

Lijkt het je interessant?

Wacht niet te lang en reageer via de onderstaande link. Stuur je cv en motivatie t.a.v. Soufiane Mehdaoui.

Solliciteer nu!

