Dé VakantieDiscounter zoekt Airline Relations Lead

Help jij mee onze sterke positie op de Nederlandse markt te optimaliseren en de Europese markt te veroveren?

Heb jij zeer ruime ervaring binnen de reisbranche in Airline Relations en Contracting (bij voorkeur bij een touroperator of OTA), leidinggevende ervaring en een (toeristische) hbo-/wo-opleiding afgerond? Dé VakantieDiscounter – één van de grootste online reisbureaus van Nederland – is op zoek naar een Airline Relations Lead om de afdeling Supply te versterken.

Wie zijn wij?

Dé VakantieDiscounter is één van de grootste online reisbureaus in Nederland en onderdeel van Otravo. In een no-nonsense omgeving werken wij hard aan het veroveren van de Nederlandse reismarkt. En dit gaat ons aardig af; zo wonnen we al diverse Zoover awards voor beste én populairste online reisbureau. Maar dat niet alleen; sinds 2000 strijden wij al voor de laagste prijzen, de beste accommodaties en uitstekende partnerships.

Wat ga je doen?

Bij Dé VakantieDiscounter werken wij met een succesvol hybride model waarbij wij enerzijds uitstekende partnerships onderhouden met de bekende touroperators en anderzijds werken aan ons eigen vakantie-product. Als Airline Relations Lead ben jij verantwoordelijk voor het uitbouwen van ons eigen product.

Het doel van de afdeling Supply is om significante groei te realiseren op bestaande bestemmingen en nieuwe bestemmingen succesvol te lanceren. Daarnaast is Dé Vakantiediscounter een begrip in Nederland en zullen wij onze ambities verder uitbreiden naar nieuwe Europese markten. Jij speelt hierin een cruciale rol en hebt dan ook bewezen succes in dit aspect van de luchtvaart.

Vanwege het succes van ons eigen product en onze ambities zijn wij op zoek naar een Airline Relations Lead. Het betreft een nieuwe functie binnen de Supply afdeling waarbij er veel vrijheid is voor de invulling van de rol en de ontwikkeling van het Air Team. Het is aan jou de taak om ons airline assortiment uit te breiden naar wereldwijde bestemmingen en hier een team van professionals omheen te bouwen.

Bij de luchtvaartmaatschappijen ben jij zeker niet onbekend. Je beschikt over een groot bestaand netwerk en bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen en het ontwikkelen van (nieuwe) relaties. Je hebt uitstekende onderhandelingsvaardigheden en bent zeer ervaren in het regelen van speciale deals en fares. Je ondersteunt het management in het afsluiten van contracten en sluit zelfstandig contracten af. Het maken van goede analyses en in staat zijn om op basis hiervan met het team groei te realiseren is jouw tweede natuur. Uiteraard doe je dit niet alleen, je werkt nauw samen met onze Supply Lead en het Revenue Management Team om de doelstellingen te bereiken.

Samen met het, nog te vormen, team zorg je voor de beste output van vluchten met optimale capaciteit en prijs. Je weet waar de prioriteiten liggen en hebt de overtuigingskracht om zowel de interne stakeholders als partners mee te krijgen. Je rapporteert op wekelijkse basis de resultaten aan partners en het management van de organisatie.

Je zorgt ervoor dat onze klanten perfect geïnformeerd worden over het vluchtcomponent, regels rondom online inchecken en bagage houd jij altijd up-to-date.

Verder informeer je de organisatie over promotionele activiteiten op bestemmingen, je inventariseert op elk gebied optimalisatiemogelijkheden én je zorgt dat de teams optimaal gebruik kunnen maken van de door partners beschikbaar gestelde tooling.

Tot slot vertegenwoordig jij onze organisatie met je team tijdens events, beurzen en salesbezoeken.

In deze rol rapporteer je aan de Head of Supply & Revenue Management.

Jij bent…

• Afgestudeerd aan een (bij voorkeur) toeristische hbo-/wo–opleiding

• In het bezit van minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke leidinggevende rol

• Sterk in het opbouwen en uitbouwen van nieuw en bestaand vluchtaanbod en hebt hierin succes bewezen

• Een expert in Excel en PowerPoint, kennis van Tableau of vergelijkbare tools is een duidelijke pre

• Analytisch zeer sterk, commercieel, creatief en representatief

• Ervaren in een online omgeving

• Fulltime beschikbaar

Jij kunt…

• Leidinggeven aan een team van professionals

• Het team coachen en opleiden naar een steeds hoger niveau

• Groei realiseren en teams uitbouwen

• Uitstekend presenteren en organiseren

• Zelfstandig werken, oplossingsgericht denken en beslissingen nemen

• Helder communiceren zowel in woord als geschrift in het Nederlands en Engels

Wat bieden wij?

• Een werkplek op ons leuke kantoor in hartje Amsterdam

• Een fulltimebaan met veel vrijheid en verantwoordelijkheden

• Vanzelfsprekend een goed salaris en reiskostenvergoeding

• Ruimte om jezelf te ontwikkelen d.m.v. (online) courses

• Volop reisinspiratie (gelukkig krijg je 24 vakantiedagen en 6 atv-dagen)

• Korting op onze vakanties en een gratis reis- en annuleringsverzekering

Ben jij de Airline Relations Lead die we zoeken? Kijk dan hier!

