De VakantieDiscounter zoekt Travel Agents

De VakantieDiscounter is het grootste online reisbureau van de Benelux. Vanuit Amsterdam hebben we de afgelopen jaren de Nederlandse en Belgische reismarkt veroverd. We zijn flink aan het opschalen om de komende jaren nationaal en internationaal door te kunnen groeien. Om deze groei en ambities waar te maken, zijn wij op zoek naar meerdere Travel Agents.

Wie zoeken we?

Klanten worden blij als ze in contact zijn met jou. Je kunt duidelijk communiceren en bent bovenal respectvol naar de klant (de klant is immers koning!). Klantgerichtheid zit in je bloed en mensen willen helpen is je tweede natuur.

Wat ga je doen?

Als Travel Agent bij dé VakantieDiscounter ben jij het aanspreekpunt voor klanten die vragen of problemen hebben. Van mensen die aan het oriënteren zijn op een vakantiebestemming tot het omboeken van een reis; jij draait er je hand niet voor om. Via verschillende kanalen – telefoon, e-mail, chat en social media – sta jij hen te woord en geef je advies. Met jouw enthousiasme draag je een belangrijk steentje bij aan het vakantiegeluk van onze klanten.

Daarnaast sta je in nauw contact met onze partners, waaronder reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen. Je verwerkt bijvoorbeeld preferenties van klanten en geeft deze door aan onze partners en je handelt (vlucht)wijzigingen en annuleringen af. We proberen onze dienstverlening constant te verbeteren en daarin speel jij een belangrijke rol; jij bent de oren en ogen van de organisatie. Samen zorgen we ervoor dat klantfeedback bij de juiste afdeling terecht komt.

Wat vragen we?

Je hebt een diploma mbo Toerisme en werk- en denkniveau 4

Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar

Je bent flexibel inzetbaar

Je bent stressbestendig en een echte probleemoplosser

Als je ervaring in de reisbranche hebt is dat een pre

Je beheerst Nederlands en Engels in woord en geschrift, als je ook Duits kunt is dat een pre

Wat bieden we?

We reserveren voor jou een werkplek in ons leuke kantoor aan de Singel in Amsterdam. Een relaxte werkomgeving waar veel gelachen wordt. Begin 2023 verhuizen we terug naar ons gerenoveerde kantoor aan de Herengracht in hartje Amsterdam.

Vanzelfsprekend bieden we een marktconform salaris en reiskostenvergoeding. Daarnaast profiteer je ook van de voordelen van werken bij een reisbedrijf: een zeer uitgebreide gratis reis- en annuleringsverzekering en korting op onze vakanties en andere producten als autohuur.

Het is voor ons belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen. Samen kijken we welke (online) courses, conferenties en events interessant voor je kunnen zijn. Belangrijker is dat je de tijd krijgt om je werk goed te doen en te doorgronden. Daar worden we allebei beter van.

Ben jij de Travel Agent die we zoeken?

Dan leren wij je graag kennen! Stuur je motivatiebrief en cv via onderstaande sollicitatiebutton en wie weet drinken we binnenkort een kopje koffie of thee.

N.B. Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij werken niet met recruiters.

Author Tina Bakker