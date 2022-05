“De vraag voor Curaçao is groot”

Deel dit artikel

Op Curaçao kijken ze uit naar een zomer zoals ze die gewend waren, zegt Muryad de Bruin (Regional Manager Europe van het Curaçao Tourist Board) tegen Travelpro.

“De vraag uit de Nederlandse markt is groot en we verwachten dat het gezellig druk wordt op het eiland, zoals dat al de afgelopen maanden zo is. Niet té druk overigens en met genoeg ruimte om heerlijk tot rust te komen. Zodra de vakanties beginnen verwelkomen we ook weer veel gezinnen op het eiland. We begrijpen van onze partners dat de boekingen voor Curaçao voor de komende maanden heel goed lopen. Ook de laatste maanden zijn qua boekingen uit Europa, en in het bijzonder uit Nederland, heel goed geweest. We zijn dan ook heel blij dat er zoveel reizigers voor ons dushi Curaçao kiezen. Buiten de maatregelen die nog gelden op het vliegveld zijn de rest van de maatregelen opgeheven. Belangrijkste is dat er geen test meer nodig is om naar Curaçao te reizen. Wel moeten bezoekers voor vertrek een Digital Immigration Card en een Passenger Locator Card invullen op dicardcuracao.com.”

Nieuwe ontwikkelingen

Muryad: “We hebben deze zomer dagelijks minimaal twee vluchten uit Amsterdam met KLM en TUI fly en op sommige dagen zelfs vier vluchten. Verder wordt er ook rechtstreeks vanuit Brussel gevlogen door Air Belgium. We verwachten dat Sandals Royal Curaçao 1 juni opengaat. Verder zijn er veel nieuwe ontwikkelingen…

