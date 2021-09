De winnaar van de Transavia musicaltickets is…

Deel dit artikel











Transavia gaf op TravDay 2021, die gisteren werd gehouden twee kaarten weg voor de musical ‘Come From Away’. Deze gaat over een waargebeurd verhaal en over saamhorigheid in onzekere tijden.

Tijdens de aanslagen op 11 september 2001 ging het Amerikaanse luchtruim dicht en moesten 38 vliegtuigen noodgedwongen uitwijken naar het Canadese stadje Gander. De bewoners van deze kleine gemeenschap vingen duizenden reizigers op. Een prachtig hoopvol en muzikaal verhaal over de goedheid van de mens in crisistijd. Voor zo’n verhaal is het natuurlijk belangrijk dat acteurs zich goed kunnen inleven.

Willemijn Verkaik speelt de hoofdrol van Beverly Bass, de eerste vrouwelijke gezagvoerder van American Airlines. Voor de verdieping van haar rol is zij een dag samen met Transavia-gezagvoerder en oud-F16-vlieger Manja Blok op pad geweest. Zo kan zij zich nog beter inleven in haar rol en neemt ze een bijzondere vliegervaring mee op de bühne.

De musical is vanaf 3 november 2021 te zien in de Nederlandse theaters. De première is op 18 november 2021 in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Carla Bronscheer (E Business Travel) won tijdens TravDay twee tickets en mag als één van de eerste de musical gaan bewonderen.

Author Sharon Evers

