Delta Air Lines wil eerste klimaatneutrale luchtvaartmaatschappij ter wereld worden

Vanaf 1 maart 2020 verplicht Delta Air Lines zich ertoe de komende 10 jaar alle CO2-uitstoot van haar werelwijde activiteiten in de lucht en op de grond te verminderen. Met het plan is een investering van $1 miljard USD gemoeid. Deze wordt ingezet voor innovatie, het ontwikkelen van geavanceerde clean air technologieën, het versnellen van minder CO2-uitstoot en -afval en projecten die de uitstootbalans verminderen.

De luchtvaartindustrie is goed voor ongeveer twee procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het doel een klimaatneutrale airline te worden richt zich op drie pijlers:

CO2-reductie met onder meer inzet op duurzame vliegtuigbrandstoffen

Delta verlaagt de CO2-voetafdruk door het verminderen van kerosinegebruik en het verhogen van de efficiency. Met een ambitieus vlootvernieuwingsprogramma, verbeterde flight operations, gewichtsreductie en inzet op de ontwikkeling en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen.

Innovatieve projecten voor het verwijderen van CO2

Delta gaat investeren in innovatieve projecten en technologieën om CO2 uit de lucht te halen. Dit vertaalt zich in onderzoeken naar onder meer het verwijderen van CO2 via bossen en CO2-afvang via de zee en bodem en andere negatieve emissie technologieën.

Wereldwijd samenwerken aan een duurzame toekomst

Delta wil de duurzame vliegtoekomst realiseren met haar medewerkers, leveranciers, wereldwijde partners, klanten, collega’s in de industrie, investeerders en andere belanghebbenden.

“Reizen heeft de kracht om mensen samen te brengen, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om op de best mogelijke manier voor onze planeet te zorgen,” aldus Ed Bastian, CEO van Delta Air Lines. “Het is nu tijd om onze investeringen in de hoogste versnelling te zetten en de ambitieuze inzet te realiseren samen met het Delta-team, onze partners en alle belanghebbenden. Klimaatneutraal vliegen met Delta betekent veel meer dan een geweldige en verantwoorde reiservaring, we moeten samen gaan voor een betere wereld in de toekomst.” Bij het bereiken van de gestelde doelen zijn de Delta Environmental Sustainability Principles leidend. Die bestaan uit: Actie, Innovatie, Samenwerking, Evolutie en Transparant zijn. In de uitvoering varieert dit van het ontwikkelen van nieuwe innovatieve technologieën, globale publiekscommunicatie over de projecten en vooruitgang tot wereldwijd samenwerken met belanghebbenden.

Delta deelt $1.6 miljard winst onder haar werknemers op Valentijnsdag

Delta’s aanpak voor CO2-reductie en duurzaam vliegen sluit aan bij de focus waar de airline bekend om staat en vormt de basis van de financieel gezonde airline die het anno 2020 is. De aankondiging van de klimaatneutrale plannen komt nu Delta $1.6 miljard winst deelt onder haar werknemers op deze Valentijnsdag. Een gebaar dat past bij de Delta-cultuur waarin veel aandacht voor alle stakeholders is en het ondersteunen van gemeenschappen wereldwijd (ENG).

