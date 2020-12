Delta en KLM introduceren vluchten met COVID-test van Atlanta naar Amsterdam

Vanaf 15 december 2020 bieden de trans-Atlantische partners Delta Air Lines en KLM speciale vluchten met COVID-test van Atlanta naar Amsterdam. In samenwerking met de Nederlandse overheid, Amsterdam Airport Schiphol en Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport hebben de luchtvaartmaatschappijen een uitgebreid COVID-19-testprogramma ingericht. Hierdoor hoeven in aanmerking komende passagiers niet in quarantaine als zij een negatief resultaat krijgen bij een PCR-test die wordt uitgevoerd bij hun aankomst in Nederland.

“Dit is een zeer belangrijke en grote stap voorwaarts. Totdat er wereldwijd een goedgekeurd werkend vaccin beschikbaar is, is dit testprogramma een cruciale stap voor het herstel van de internationale reisindustrie. Ik ben dankbaar voor de constructieve samenwerking tussen de vier partijen, onze partner Delta Air Lines, Schiphol Group en de steun van de Nederlandse overheid om deze unieke proef met een COVID-vrije reiscorridor mogelijk te maken. Alle partijen moeten werken aan een systematische aanpak van deze snelle tests en ze integreren in de reiservaring van de passagiers, zodat de quarantainemaatregelen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. Zo kunnen we het vertrouwen van passagiers en overheden in de luchtvaart herstellen”, aldus Pieter Elbers, President & CEO van KLM.

De vluchten met COVID-tests zullen vier keer per week van Atlanta naar Amsterdam uitgevoerd worden, waarbij Delta en KLM er elk twee voor hun rekening nemen. Alleen passagiers met negatieve testresultaten worden aan boord toegelaten. De vluchten zullen in eerste instantie voor een periode van drie weken uitgevoerd worden. Als dit een succes blijkt te zijn, hopen de luchtvaartmaatschappijen het programma uit te breiden naar andere markten.

Klanten kunnen kiezen voor de vluchten met COVID-test tijdens het online boeken van hun tickets of kiezen voor een van de alternatieve dagelijkse Delta- of KLM-vluchten tussen Atlanta en Amsterdam die niet in het testprogramma zijn opgenomen.

“Het creëren van COVID-vrije reiscorridors, naast de verschillende veiligheids- en hygiënemaatregelen die we via de Delta CareStandard al hebben geïmplementeerd, zal klanten – en autoriteiten – meer vertrouwen geven dat reizigers gezond kunnen blijven tijdens het vliegen”, aldus Steve Sear, Delta President – International and Executive Vice President – Global Sales.“ Samen met onze partners en de gezondheidsautoriteiten heeft Delta hard gewerkt om het luchtruim veilig te kunnen heropenen en het internationale vliegverkeer te hervatten totdat er een vaccin is waardoor quarantaine niet meer nodig is.”

Reizigers naar Nederland worden enkel toegelaten als zij vijf dagen in quarantaine gaan. Door vijf dagen voor aankomst in Nederland een PCR-test te laten afnemen met negatief resultaat en in zelfisolatie te gaan, kunnen reizigers ervoor kiezen om de quarantaine af te ronden voor vertrek van hun vlucht. Als de passagier dan ook negatief test bij een tweede PCR-test op Schiphol, wordt hij of zij vrijgesteld van verdere quarantaine.

Dit nieuwe protocol zal beschikbaar zijn voor alle Amerikaanse burgers die om essentiële redenen naar Nederland mogen reizen, zoals voor werk, gezondheid en onderwijs, en voor alle Nederlandse en Europese burgers. Passagiers die via Amsterdam naar het buitenland reizen, moeten zich nog steeds houden aan de inreisvoorwaarden en de eventuele verplichte quarantaine op hun eindbestemming.

Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group, zei hierover: “Dit is een belangrijke stap om aan te tonen dat testregimes veilig en verantwoord vliegverkeer mogelijk maken en tegelijkertijd de noodzaak van reisverboden en lange quarantainemaatregelen verminderen. Wij danken de Nederlandse regering en onze partners.”

Om te kunnen reizen op de speciale Delta- en KLM-vluchten met COVID-test van Atlanta naar Amsterdam, moeten passagiers:

5 dagen voor aankomst in Amsterdam een COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) test laten afnemen.

Een Rapid-antigeen innemen voor het aan boord gaan in Atlanta.

Meteen na aankomst op Schiphol een PCR-test laten afnemen.

