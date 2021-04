Delta ziet wereldwijd het consumentenvertrouwen en de interesse in vliegreizen toenemen

Delta laat weten dat het wereldwijd het consumentenvertrouwen en de interesse in vliegreizen ziet toenemen nu overal covid-19 vaccinatieprogramma’s uitgerold worden. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij speelt daarop in met haar Delta CareStandard gezondheids- en veiligheidsprogramma’s.

Delta lanceert online tools voor het gemakkelijk plannen van de reis, met interactieve functies voor het zoeken op prijs en bestemming. Ook is de luchtvaartmaatschappij de eerste die weer snacks en drankjes gaat serveren. Bovendien krijgen reizigers de zekerheid dat de geldigheid van geboekte tickets wordt verlengd tot eind 2022.

“Het zijn onze klanten die ons leiden in onze keuzes, hetgeen tijdens de pandemie werd benadrukt,” zegt Delta CEO Ed Bastian. “Gedurende het afgelopen jaar hebben we onze service zodanig aangepast dat gezondheid, veiligheid en comfort gedurende de reis gegarandeerd zijn. Ook nu, met de uitrol van vaccinaties en groeiend vertrouwen om weer te kunnen reizen, staan we klaar voor onze klanten om hun levensroutines weer op te pakken.”

Snacks aan boord worden per 14 april a.s. weer geserveerd op binnenlandse vluchten in de VS. Op basis van zeer uitgebreid onderzoek, waaronder adviezen van stewardessen, stewards en medische deskundigen van Mayo Clinic, wordt dit heringevoerd. Vanaf begin juni kunnen Delta One en First Class reizigers op binnenlandse vluchten een trapsgewijze introductie van warme maaltijden tegemoet zien.

Delta biedt reizigers meer vrijheid om hun reis te plannen en zonodig te wijzigen. Waar een ticket normaal een jaar geldig is, verlengt Delta als enige luchtvaartmaatschappij de geldigheid van alle dit jaar gekochte en te kopen tickets tot eind 2022. Dit geldt voor tickets op Delta-vluchten en op vluchten van partners met een DL codeshare. Bovendien is er voor Standaard Economy tickets die buiten de VS gekocht zijn geen wijzigingskosten. De maatschappij heeft veel voorwaarden versimpeld om zorgeloos vliegen te garanderen.

Begin 2020 heeft Delta door de gehele organisatie heen nieuwe hygiënestandaards geïntroduceerd i.s.m. Mayo Clinic en Emory & Reckitt. Het “Global Cleanliness” programma is een voorbeeld hoe het bedrijf inspeelt op de omstandigheden en om de bescherming van reizigers te verzekeren. Zo zijn ontsmettingsstations, contactloze betaaltechnologie aan boord en Lysol desinfectiedoekjes op luchthavens en aan boord geïmplementeerd.

