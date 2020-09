Denemarken sluit grens voor Nederlandse toeristen

Denemarken sluit vannacht, 19 september om 00.00 uur, de grens voor Nederlandse toeristen, dat meldt onder meer het Deens Verkeersbureau in Nederland.

Op de website van de Deense politie is een lijst gepubliceerd met inwoners van landen die vanaf zaterdag niet meer welkom zijn in Denemarken. Eerder deze week besloot Buitenlandse Zaken Kopenhagen en omgeving en de stad Odense op oranje te zetten, omdat het aantal besmettingen is gestegen. Nu besluit Denemarken om Nederlanders te weren.

Reisadvies

Ook Buitenlandse Zaken heeft inmiddels laten weten dat het reisadvies voor Denemarken wordt gewijzigd naar oranje.

