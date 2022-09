Destin Travel zoekt Travel Consultant Incento Treinreizen

Deel dit artikel

Travel Consultant Incento Treinreizen

Klanten gelukkig maken, je doet niets liever! Vanaf het allereerste moment ben jij het aanspreekpunt voor onze (vaste) klanten. Je neemt ze aan de hand, geeft ze advies en maakt reserveringen voor de mooiste treinreizen wereldwijd. Zodra de vertrekdatum van de reis in zicht komt verzorg je de reispapieren zodat de klant goed voorbereid op vakantie kan gaan. Na terugkomst volgt nog een evaluatie om te vernemen hoe de klant het heeft ervaren. Kortom, we zoeken iemand die van A tot Z de klantreis door gaat maken en met een servicegerichte instelling het verschil wil maken op het gebied van luxe en bijzondere treinreizen wereldwijd!

Na jouw aanname vormen jullie een team van 6 collega’s en zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Incento Treinreizen in Naarden, onderdeel van de Destin Travel Group.

De functie

Je neemt de klanten aan de hand en voorziet hen van (telefonisch, per email of face-to-face) advies om tot de treinreis te komen welke uitstekend afgestemd is op hun wensen. Je stelt vervolgens de offerte op en bij akkoord verwerk je de reis in ons reserveringssysteem zodat de bevestiging kan worden toegestuurd aan de klant.

Jouw eigen ideeën en de feedback die je krijgt van je klanten verwerk je samen met de collega’s in het plan voor het nieuwe seizoen om het hele reisprogramma nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van onze klanten.

Incento Treinreizen is een bedrijf met veel nationale en internationale contacten, waar je nauw mee samenwerkt. Je bent echt een visitekaartje van onze organisatie. Je onderhoudt deze contacten en monitort alle afspraken.

Onze jaarlijkse brochure wordt door heel Nederland bezorgd en is een belangrijk onderdeel van onze promotiemix. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de algehele productie en publicatie van deze jaarlijkse mijlpaal, van begin tot eind.

Je bent verantwoordelijk voor het etaleren van de mooiste treinreizen op onze splinternieuwe website.

Je stelt reisbescheiden samen welke per post, als voorbereiding op de reis, worden toegestuurd aan de klant.

Na afloop van de reis heb je contact met je klanten, toets je de tevredenheid en pik je de eventuele verbeterpunten eruit welke je direct binnen het team in gang zet.

Je profiel

Opleiding op MBO+ of HBO-niveau

Ervaring in de toeristische branche is een pré

Ervaring met boekingssystemen en websitebeheer is een pré

Ervaring met Amadeus, Worldspan of een ander GDS is een pré

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Beheersing van Word en Outlook

Dienstverlenende en flexibele instelling, oplossingsgericht, accuraat, helicopterview

Wat we je graag bieden

Het gaat om een functie voor 32-39 uur per week

Salaris afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring maar minimaal 15% boven de CAO bij goed functioneren

Succesafhankelijke bonusregeling

Jaarlijks studiebudget voor persoonlijke ontwikkeling

Bijdrage pensioen door werkgever 50%

Reiskostenvergoeding

Op vrijdagmiddag mag een gezellige borrel met de collega’s niet ontbreken

Meerdere keren per jaar organiseren wij met Destin Travel leuke activiteiten voor alle collega’s

Jaarlijks op studiereis om kennis te maken met onze luxe en bijzondere treinreizen zodat je het product en de muziek optimaal kunt ontdekken

CAO Reisbranche van toepassing

Over ons

Als luxe reisspecialistengroep zijn we, met meer dan 50 jaar ervaring, gespecialiseerd in unieke reisbelevenissen op het gebied van treinreizen, zeecruises, muziekreizen, aircruises en riviercruises. Luxe en bijzondere treinreizen lenen zich heel goed om te combineren met unieke producten van onze andere reisspecialisten waardoor je dus niet alleen betrokken bent bij het product treinreizen, maar je juist ook wordt geprikkeld om verder te denken dan dat. We zijn een bedrijf volop in ontwikkeling en hopelijk doe jij gezellig met ons mee. Met alle specialisten en 25 collega’s onder 1 dak zorgen wij er voor dat onze klant altijd weer in staat is om een unieke reisbelevenis met ons te ervaren. Juist door deze kruisbestuiving krijg jij een kijkje in meerdere keukens, hoe leuk is dat?

Heb je interesse en voldoe je aan het gestelde profiel? Mail je sollicitatiebrief met CV en foto naar arohrig@destintravel.nl t.a.v. Anita Röhrig

Incento Treinreizen Destin Travel Group

IJsselmeerweg 1, 1411 AA, Naarden Veersedijk 95, 3341 LL, Hendrik Ido Ambacht

Tel: 088-13 07 320 Tel: 088-13 07 330

incento@destintravel.nl info@destintravel.nl

