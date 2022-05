Destin zoekt Financieel medewerker

Deel dit artikel

Wij zijn op zoek naar een gedreven collega voor de Destin Travel Group! De Destin Travel Group bestaat uit vijf verschillende reisspecialisten:

Air Cruise Collection

Friendship Riviercruises

Hannick Muziekreizen

Incento Treinreizen

Robinson Zeecruises

Wat zijn je werkzaamheden?

Als financieel medewerker ben jij verantwoordelijk voor de verwerking en registratie van de financiële stromen, crediteuren- en debiteurenadministratie. Naast de dagelijkse operationele zaken houd jij je met name bezig met verdere optimalisatie van de administratie, denk aan automatiseringsprocessen en het assisteren bij het opstellen van financiële rapportages. Daarnaast zijn er nog veel doorgroeimogelijkheden.

Overzicht van je werkzaamheden:

Debiteurenbeheer

Crediteurenbeheer

Bank inboeken

Assisteren bij het opstellen van financiële rapportages voor het management

Voorbereiden van betalingen

Je werkt in een team van in totaal 4 personen.

Jouw profiel

Lijkt dit jou een mooie uitdaging en beschik je over:

Een financiële opleiding op (minimaal) MBO niveau

Affiniteit met debiteuren- en crediteurenbeheer, procesoptimalisatie en digitalisering

Dan hebben wij ook een aanbod voor jou!

Ons aanbod voor jou

Uitdagende baan voor 3 dagen in de week, waarin je vrijheid krijgt om vele taken op te pakken

Open werkomgeving binnen ons familiebedrijf, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht

Voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen

Salaris gebaseerd op de reisbranche CAO conform jouw capaciteit en ervaring

Last but not least: een baan bij een prachtig bedrijf in de top van de toeristische sector!

Heb je interesse en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan met een persoonlijke motivatie en CV waarom jij de geschikte persoon hiervoor bent. Mail je sollicitatiebrief met CV en foto naar hvanpelt@destintravel.nl t.a.v. Harold van Pelt.

Over Destin Travel Group

Destin Travel Group is een groep met reisspecialisten in het luxe segment op het gebied van groepsreizen. Denk met name aan zee-, expeditie- en riviercruises wereldwijd, opera- en concertreizen, bijzondere treinreizen, luxe reizen per privéjet, maatwerk reizen en incentives. Al onze reisspecialisten zijn actief in het hogere segment van de toeristische sector.

Wat ooit in 1968 is gestart, is uitgegroeid tot een echt familiebedrijf waar inmiddels de derde generatie is toegetreden. Samen met ons team van reisprofessionals zetten wij ons met hart en ziel in om onze klanten een unieke reisbelevenis te laten ervaren.

Wij zijn inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot MKB reisbedrijf met meerdere entiteiten en in totaal 25 collega’s. We hebben nog volop mooie plannen voor de toekomst in petto!

Destin Travel Group

Veersedijk 95

3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht

088 13 07 330

