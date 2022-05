Destin zoekt Travel Consultant Hannick Reizen

Deel dit artikel

Hannick Reizen, onderdeel van de Destin Travel Group, is sinds 1990 dé specialist op het gebied van Opera- en Concertreizen. Klassieke muziek verbindt en ontroert. Hannick Reizen vergezelt haar klanten graag op hun ontdekkingstocht door de muziek en het (her)beleven van indrukwekkende muzikale ervaringen. Keer op keer reserveren de gasten bij jou om een unieke muziekbelevenis te ervaren. Vanwege de innoverende ambities binnen dit merk zijn wij op zoek naar een nieuwe collega op ons splinternieuwe kantoor in Hendrik Ido Ambacht: Travel Consultant.

Na jouw aanname vormen jullie een team van 4 collega’s dat ondersteund wordt door de directie, marketingafdeling en de administratie.

De functie

Je bent binnen het team het eerste aanspreekpunt voor onze gasten, neemt hen aan de hand en voorziet hen van (telefonisch, per email of face-to-face) advies om tot de klassieke muziekreis te komen welke afgestemd is op hun wensen. Hopelijk resulteert dit vervolgens in het maken van een mooie reservering.

Je houdt ervan om van het contact met onze gasten een feestje te maken en het ultieme visitekaartje te zijn van onze organisatie.

Je ondersteunt de Productmanagers bij het versturen van reisbescheiden en draaiboeken.

Je bent samen met het team verantwoordelijk voor het samenstellen van het reisprogramma. Jouw eigen ideeën en de feedback die je krijgt van de gasten verwerk je in het plan voor het nieuwe seizoen. Je overlegt met de Programmamanager en Productmanagers over het samenstellen van onze Individuele Reizen. Jij neemt deze aanvragen als eerste in behandeling.

Showing = Selling: Je verwelkomt de gasten tijdens de jaarlijkse ‘Hannick Muziekdag’ op een indrukwekkende locatie in Nederland om te laten zien wie we zijn. Je organiseert samen met je team een onvergetelijke happening voor onze gasten.

Onze jaarlijkse brochure wordt door heel Nederland bezorgd en is een belangrijk onderdeel van onze promotiemix. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de productie en publicatie van deze jaarlijkse mijlpaal, van begin tot eind.

Je bent verantwoordelijk voor het etaleren van de mooiste reizen op onze splinternieuwe website.

Je profiel

Opleiding op MBO+ of HBO-niveau, bij voorkeur een toeristische opleiding

Ervaring in de toeristische branche is een pré

Ervaring met boekingssystemen en websitebeheer is een pré

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is vereist, Duits is een pré

Beheersing van Word en Excel is een vereiste

Dienstverlenende en flexibele instelling, oplossingsgericht, accuraat

Wat we je graag bieden

We bieden je een zeer afwisselende en tevens verantwoordelijke baan aan. Het gaat om een functie voor 32-39 uur per week. Salaris en secundaire voorwaarden afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring maar minimaal 15% boven de CAO bij goed functioneren. Tevens kennen wij een succesafhankelijke bonusregeling. Verder is de CAO Reisbranche van toepassing. Op vrijdagmiddag mag een gezellige borrel met de collega’s niet ontbreken en meerdere keren per jaar organiseren wij met Destin Travel leuke activiteiten voor alle collega’s. Daarnaast ga je jaarlijks op studiereis om kennis te maken met onze luxe klassieke muziekreizen zodat je het product en de muziek optimaal kunt ontdekken!

Heb je interesse en voldoe je aan het gestelde profiel? Mail je sollicitatiebrief met CV en foto naar bvanpelt@destintravel.nl t.a.v. Boudewijn van Pelt.

Over ons

Als luxe reisspecialistengroep zijn we, met meer dan 50 jaar ervaring, gespecialiseerd in unieke reisbelevenissen op het gebied van treinreizen, zeecruises, muziekreizen, aircruises en riviercruises. Klassieke muziekreizen lenen zich heel goed om te combineren met unieke producten van onze andere reisspecialisten waardoor je dus niet alleen betrokken bent bij het product klassieke muziekreizen maar je wordt juist ook geprikkeld om verder te denken dan dat. We zijn een bedrijf volop in ontwikkeling en hopelijk doe jij gezellig met ons mee. Met alle specialisten en 30 collega’s onder 1 dak zorgen wij er voor dat onze klant altijd weer in staat is om een unieke reisbelevenis met ons te ervaren. Juist door deze kruisbestuiving krijg jij een kijkje in meerdere keukens, hoe leuk is dat?

