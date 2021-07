Diogenes Reizen is op zoek naar een Accountmanager Groepsreizen & Incentives (m/v)

Diogenes Reizen organiseert al meer dan 20 jaar groepsreizen op maat naar meer dan 100 bestemmingen zowel binnen als buiten Europa. Van schoolreizen tot bedrijfsreizen, incentives en koorreizen. Persoonlijke aandacht, scherpe tarieven en hoge kwaliteit: Diogenes Reizen vertelt een helder verhaal. Met kennis van zaken, creativiteit én onze persoonlijke inzet begrijpen we precies wat de klanten belangrijk vinden en nemen we hen het werk graag uit handen. Hoe groot de groep ook is en wat de wensen ook zijn: alles is mogelijk bij ons.

Functieomschrijving:

Als accountmanager ben je van A tot Z verantwoordelijk voor het gehele proces van een groepsreis; van pro-actieve sales, tot persoonlijk advies, de inkoop, reissomcalculatie en het organiseren van de reis. Je beheert je eigen klantenportfolio en bent het eerste aanspreekpunt, voor, tijdens en na de reis. Je hebt veelvuldig klantcontact via telefoon en e-mail, maar adviseert klanten ook tijdens een bezoek op locatie of op ons kantoor. Daarnaast behoren ook administratie, beursbezoek/deelname, after-sales en het meedraaien in een nooddienst-roulatie tot het takenpakket.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand met commerciële ervaring in de reiswereld, die creatief is en de klantbehoefte centraal weet te stellen. Je bent in staat om jouw gedegen bestemmingskennis en passie te gebruiken bij het verkopen en samenstellen van reisproducten. Je combineert verkoop-skills met organisatietalent en weet mensen te enthousiasmeren en overtuigen. Je begrijpt als geen ander dat heldere, hartelijke en goede communicatie met je klant tot succesvolle verkoop leidt. Je bent zeer klantvriendelijk, servicegericht, stressbestendig en commercieel ingesteld.

Kandidaten dienen verder te beschikken over:

HBO werk- en denkniveau

3 jaar ervaring op het gebied van accountmanagement, groepsreizen en/of productmanagement

Analytisch en cijfermatig sterk

Communicatief sterk

Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal (in woord en geschrift)

Goede beheersing van MS Office (word, excel, powerpoint)

Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende en afwisselende functie voor minimaal 32 uur per week

Een marktconform salaris (CAO reisbranche), naar rato van ervaring

Een informele- en prettige werkomgeving in een hecht team

Korte communicatielijnen

Alle ruimte om jezelf te ontwikkelen

Sollicitatieprocedure: Heb jij een passie voor reisproducten? En maak je graag anderen enthousiast voor een reis? Dan ontvangen wij graag jouw CV en uitgebreide motivatie (met reiservaring) per e-mail naar bart.meijer@viabusgroup.com

