Discussie over vakantie koning Willem-Alexander naar Griekenland

Koning Willem-Alexander is vanmiddag voor een vakantie vertrokken naar Griekenland, dat melden ingewijden en bronnen aan het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. Ondanks dat de koning naar geel gebied reist, vragen veel kamerleden om opheldering.

Update 20.55 uur: De Rijksvoorlichtingendienst (RVD) heeft laten weten dat koning Willem-Alexander zijn vakantie afbreekt. “We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, die raken ons.”

Vice-premier Hugo de Jonge wist tijdens de persconferentie vanmiddag niets over de reis van de koning en ook de vertegenwoordiger die namens de rijksvoorlichtingsdienst aanwezig was bij de persconferentie wist er niets van af.

Op de opmerking van een journalist dat het wel een rare figuur zou slaan wanneer de koning op vakantie zou gaan, terwijl De Jonge daarvoor nog liet weten het niet verstandig te vinden de grens over te gaan, liet de vice-premier weten: “Voor iedereen gelden dezelfde reisadviezen, dat zijn de reisadviezen die op de website van Buitenlandse Zaken staan. Dat geldt voor iedereen.”

Frank Oostdam (directeur ANVR) laat weten: “Die vakantie is ‘m gegund ervan uitgaande dat hij en zijn gezin zich Corona proof gedragen. Want het maakt niet uit wáár je bent maar hoe je je op de bestemming gedraagt!”

“Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt een verkeerd signaal. We vragen mensen zoveel mogelijk thuis te blijven, dan helpen dit soort berichten niet. Ik wil uitleg van de minister president”, aldus Jesse Klaver (GroenLinks).

Het vakantiehuis van het koninklijke gezin ligt op Peloponnesos. Dit is het grootste schiereiland van Griekenland en is door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen als geel gebied. Reizen naar dit gebied is geen probleem. Buitenlandse Zaken waarschuwde deze week vakantiegangers er overigens wel voor dat geel ‘zomaar’ kan veranderen in oranje.

Diverse media melden dat minister Blok van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan de ministerraad nog heeft gezegd dat hij “het niet zou doen”, waarbij hij doelde op een vliegvakantie. Ook minister Grapperhaus liet weten dat er niet voor niets een gedeeltelijke lockdown is. Hij zei: “Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven.”

De SP wil ook dat premier Rutte duidelijkheid geeft. Zij vinden dat het koninklijk gezin vanwege de aangescherpte coronaregels niet naar het buitenland moet gaan. Volgens Van Raak moet hij het goede voorbeeld geven. Hij vindt dat het niet uitmaakt dat het vakantiehuis in een geel gebied staat.

