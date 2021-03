Disney Cruise Line onthult nieuwe bestemmingen en routes

Disney Cruise Line heeft nieuwe routes en bestemmingen in Europa, Alaska en het Caribisch gebied voor de zomer van 2022 bekendgemaakt. Bovendien brengen zomerafvaarten de gasten voor het eerst vanuit Miami naar Castaway Cay, het betoverende privé-eiland van Disney in de Bahama’s.

“Terwijl we ons voorbereiden op een terugkeer naar zee zodra het mogelijk is, blijven we naar de toekomst kijken en meer cruisemogelijkheden voor gezinnen ontwikkelen”, aldus Thomas Mazloum (President van Disney Cruise Line). “Het aanbieden van diverse nieuwe routes voor de zomer van 2022 toont onze toewijding om meer gasten naar meer bestemmingen over de hele wereld te brengen terwijl we plannen maken voor extra schepen in de komende jaren.” De routes voor de zomer van 2022 zijn te boeken vanaf 25 maart 2021.

Europa

In de zomer van 2022 zal een nieuw aantal bestemmingen deel uitmaken van de grote rondreis van de Disney Magic door Europa, die begint met routes langs de Griekse eilanden en de Middellandse Zee. Daarna gaat het Disney schip naar Noord-Europa voor cruises naar de Oostzee, de Britse eilanden, IJsland en de Noorse fjorden. Vijf nieuwe aanleghavens in Europa zijn onder meer Chania, Griekenland; Porto, Portugal; Riga, Letland; Maloy, Noorwegen; en Nynashamn, Zweden, vlakbij Stockholm. Vanuit Rome brengen cruises van acht, negen en twaalf nachten naar Griekenland gezinnen naar bestemmingen zoals Piraeus, de toegangspoort tot Athene, en naar de Griekse eilanden Santorini en Mykonos. Een cruise van negen nachten markeert de eerste keer dat Disney Cruise Line Chania in Griekenland op het eiland Kreta aandoet. Mediterrane routes vanuit Barcelona, Spanje, zullen een mix van niet te missen locaties bezoeken, waaronder Rome en Napels, plus kustplaatsen aan de Franse Rivièra zoals Villefranche en Cannes. Tijdens een cruise van zeven nachten van Barcelona naar Dover in Engeland, zal Disney Cruise Line voor het eerst een bezoek brengen aan Porto, Portugal. Andere nieuwe aanleghavens in Noord-Europa zijn onder meer Riga, de hoofdstad van Letland en de grootste metropool in de Baltische staten; Nynashamn, Zweden, een prachtige badplaats net buiten Stockholm; en Maloy, Noorwegen.

Alaska

De Disney Wonder keert in het zomerseizoen 2022 terug naar Alaska. Vertrekkend vanuit Vancouver, Canada, zullen de meeste van deze cruises van zeven nachten een bezoek brengen aan Dawes Glacier, Skagway, Juneau en Ketchikan. Twee van de cruises zullen Icy Strait Point aandoen in plaats van Skagway. Elke Alaska cruise biedt avontuur in de haven en plezier aan boord van het Disney schip, met adembenemende landschappen, spannende Port Adventures en speciale Disney Cruise Line-accenten die de pracht en geest van ‘The Last Frontier’ aan boord tot leven zullen brengen.

Miami

Voor de allereerste keer kunnen families tijdens het zomerseizoen vanuit Miami ook Castaway Cay bezoeken. Elke cruise vanuit Miami in de zomer van 2022 omvat een stop op het paradijselijke privé-eiland van Disney. De Disney Dream vertrekt op 7 juni voor het eerst ooit vanuit Miami. Voorheen had het schip alleen Port Canaveral, Florida, als thuishaven. Naast Castaway Cay, zullen cruises van drie en vier nachten vanuit Miami een bezoek brengen aan Nassau, Bahama’s, terwijl cruises van vijf nachten een stop maken in Grand Cayman of Cozumel, Mexico. Een speciale afvaart van vijf nachten omvat twee stops op Castaway Cay, samen met een bezoek aan Nassau.

Caribisch gebied

Tropische vakanties naar het Caribisch gebied en de Bahama’s gaan verder aan boord van de Disney Fantasy vanuit Port Canaveral nabij het Walt Disney World Resort in Orlando, Florida. Elke Disney Fantasy cruise brengt een bezoek aan Castaway Cay. De Disney Fantasy zal in de zomer van 2022 verschillende routes naar het oostelijke en westelijke Caribisch gebied varen, waaronder routes van zeven nachten, een speciale cruise van vijf nachten en een uitgebreide cruise van negen nachten. De Disney Fantasy cruise van negen nachten brengt voor het eerst een bezoek aan Roseau, Dominica, een bestemming in het oosten van de Caraïben vol natuurlijke warmwaterbronnen, prachtige watervallen en tropische regenwouden. Dit bergachtige eiland wordt begrensd door ongerepte stranden en kristalhelder water, perfect voor wateractiviteiten.

Disney Wish

Het nieuwste Disney schip, de Disney Wish, zal zijn eerste reis afleggen in de zomer van 2022. Informatie over routes en boekingen voor dit schip wordt op een later tijdstip vrijgegeven. De Disney Wish toont het meeslepende familie-entertainment, de betoverende verhalen en de ongeëvenaarde service die alleen Disney kan bieden. Het schip wordt aangedreven door vloeibaar aardgas, of LNG, een van de schoonste brandstoffen die er zijn. Met ongeveer 144.000 bruto ton en 1.250 gastenhutten zal het schip iets groter zijn dan de Disney Dream en Disney Fantasy.

