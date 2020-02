Disney Stars Reporters betoverd door Elsa, Anna en Olaf

Wie niet beter weet zou denken dat Disneyland Paris is verhuisd naar Arendelle; het koninkrijk van Elsa en Anna in Frozen. Beide parken – Walt Disney Studios Park en Disneyland Park – staan tot en met 3 mei 2020 in het teken van Frozen. Hoogtijd om de Disney Stars Reporters aan het werk te zetten…

Anne Roth (VakantieXperts Estee), Grace Stuurman (TUI Hoofddorp), Annemarie van Erp (The Travel Club) en Jolanda de Koning (Apollo at Home) kunnen sinds kort nieuwe skills aan hun cv toevoegen. De dames hebben laten zien ook goede reporter-skills in huis te hebben. Niemand kon om deze razende reporters heen, er werden duizenden foto’s en vele filmpjes gemaakt én gedeeld op social media. Van Erp en De Koning deelden niet alleen hun verhalen online, maar ook in deze editie van TravelPro. Nieuwsgierig naar hun avonturen tijdens Frozen Celebration? Lees dan snel verder.

PhotoPass

Van Erp: “Eindelijk is het zover; ik ga voor Disneyland Paris aan de slag als Disney Stars Reporter. De Thalys – met verschillende opstapplaatsen in Nederland – brengt ons snel en comfortabel naar Marne de Vallée en stopt pal voor de deuren van Disneyland Paris. Zorgen over mijn bagage heb ik niet. Die wordt afgegeven bij Disney Express en door de medewerkers ervan naar ons hotel, Disney’s Newport Bay Club, gebracht. Hierdoor kunnen we direct gaan genieten van alle magie dat Disneyland Paris biedt met als hoogtepunt het gloednieuwe Frozen Celebration.”

De Koning: “Voor we de parken ingaan, staat Jantien Temmink (Trade Product Manager bij The Walt Disney Company) op ons te wachten met het definitieve programma en een aantal leuke presentjes, zoals een PhotoPass en de Ultimate Fast Pass. De laatste biedt gasten versneld toegang tot de attracties en de eerste kan je bij elke attractie waar foto’s worden gemaakt gebruiken, maar ook voor de foto’s die worden gemaakt met de Disney Figuren. De foto wordt – via een app op de telefoon – direct op de pas gezet. Is het druk bij het fotohokje van de attractie? Dan kan je de QR-code met de app scannen, waardoor de foto binnen no time op de telefoon staat. Dit is ideaal voor klanten.”

Van Erp: “Leuk om te weten is dat je in totaal drie pasjes ontvangt, waardoor meerdere personen deze tegelijkertijd kunnen gebruiken.”

Betoverende ontmoeting

Van Erp: “Zodra we de toegangspoorten doorgaan is het meteen tijd voor Frozen 2: An Enchanted Journey waarin de film tot leven komt in het hart van het Disneyland Park. We staan oog in oog met hun favoriete personages. Anna en Elsa zijn te zien in hun nieuwe Frozen 2-kostuums. Speciaal voor deze gelegenheid is een heel nieuwe paradewagen ontworpen, met daarop de contouren van de mysterieuze Nokk, die al even te zien was in de trailer van de film. Olaf is samen met Anna te zien in een glazen boot en Sven staat aan de achterkant van de paradewagen. De Disney Figuren uit Frozen 2 en hun spectaculaire reis zullen jong en oud betoveren. Ze worden omringd door sierlijke dansers en begeleid door de nieuwe muziek uit de film. Het is een geweldige en betoverende ontmoeting.”

De Koning: “Na Frozen 2: An Enchanted Journey genieten we nog van een aantal attracties en wordt het langzaam tijd om richting Disney Village te lopen waar we naar Buffalo Bill’s Wild West Show en Mickey & Friends gaan voor het diner en natuurlijk het entertainment.”

