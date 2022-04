Disney Stars Team viert 30 jaar Disneyland Paris met reisbureaus

Deel dit artikel

Gisteren was de 30e verjaardag van Disneyland Paris! Op 12 april 1992, opende Disneyland Paris namelijk voor het eerst haar poorten voor het grote publiek en is sindsdien de nummer één toeristische bestemming in Europa.

Vorige maand, op 6 maart, is de viering van de 30e verjaardag van Disneyland Paris officieel van start gegaan met spectaculaire, nieuwe shows, belevenissen en festiviteiten. Meer hierover lezen? Dat kan hier!

Het Disney Stars team is gisteren op bezoek geweest bij de 30 best-verkopende reisbureaus door het hele land, van Den Helder tot Maastricht om de verjaardag samen te vieren.

Author Dylan Cinjee