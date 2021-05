Disneyland Paris gaat 17 juni 2021 weer open

Disneyland Paris opent 17 juni 2021 de deuren van het Disneyland Park, het Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club en Disney Village. Er zijn aangescherpte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen om gasten veilig te verwelkomen.

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel gaat open op 21 juni 2021 en de verkoop start op 18 mei 2021. Het is het eerste hotel ter wereld dat gewijd is aan Marvel kunst. Het hotel brengt een eerbetoon aan de thuisplaats van de Marvel Superhelden en hun bedenkers en biedt eersteklas comfort en persoonlijke service en viert de cultuur en levendige energie van New York City, ingericht als een kunstgalerie in New York.

