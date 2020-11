Disneyland Paris geeft sneak preview

Disneyland Paris werkt hard aan de toekomstige ontwikkelingen en renovaties en heeft een eerste blik op Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel en de bouwwerkzaamheden van Avengers Campus en Cars Route 66 Road Trip onthuld.

Op de Virtual Education Conference van IAAPA deelde Disney Parks, Experiences and Products-voorzitter Josh D’Amaro verschillende updates, waaronder een nieuwe foto van de lobby van het Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, waarop te zien is hoe het opnieuw ontworpen hotel tot stand komt. De nieuwe foto, vergeleken met een eerder uitgebrachte weergave, toont de voortgang van het interieur van de lobby, dat een van de vele grote Marvel-kunstwerken bevat waar gasten van kunnen genieten zodra het hotel opengaat.

DHNY – The Art of Marvel

Het viersterrenhotel is geïnspireerd op een kunstgalerie in New York en is een eerbetoon aan de stad die de geboorteplaats was van de Marvel Superhelden en aan de vele kunstenaars die ze hebben bedacht. Het hotel krijgt een van de grootste collecties Marvel-kunstwerken ter wereld, met meer dan 300 tentoongestelde items, waaronder exclusieve en nooit eerder vertoonde stukken, in samenwerking met meer dan 95 artiesten van Marvel Comics en Marvel Studios. Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel biedt hedendaags comfort en persoonlijke service en viert tegelijkertijd de cultuur en levendige energie van New York.

Ook de ontwikkelings- en renovatiewerkzaamheden voor andere projecten in het resort gaan door, waaronder Avengers Campus en Cars Route 66 Road Trip, een volledig opnieuw ontworpen attractie. Beide maken deel uit van de transformatie van het Walt Disney Studios Park.

Bovendien wordt de gastervaring in Disneyland Paris verbeterd met nieuwe digitale functies die worden uitgerold in de Disneyland Paris app. Een van de nieuwste functies is onder meer een nieuwe online incheckservice voor de Disney Hotels, waardoor gasten sneller kunnen inchecken en sneller van de magie kunnen genieten. Andere verbeteringen zijn onder meer de recente lancering van Standby Pass, een gratis service waarmee gasten via de app een tijdslot kunnen boeken voor de fysieke wachtrij van een attractie en een reserveringsservice voor restaurants.

