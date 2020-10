Disneyland Paris investeert in gigantisch zonnepanelenpark

Disneyland Paris heeft de gefaseerde ontwikkeling van een van de grootste fotovoltaïsche zonnepanelenparken van Europa aangekondigd. Het zonnepanelenpark komt te liggen op de grote parkeerplaats van de Disney Parken en zal bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in het gebied Val d’Europe met ongeveer 750 ton CO2 per jaar.

De panelen bieden ook verbeteringen voor de gasten, zoals schaduw en beschutting tegen direct zonlicht, regen of sneeuw. De bouw is in juli begonnen en zal naar verwachting in 2023 worden afgerond, met een eerste mijlpaal in het voorjaar van 2021. “Milieu-innovatie en milieuverantwoordelijkheid zijn een traditie die begon bij Walt Disney zelf, en dit ambitieuze zonne-energieproject is de meest recente in onze aandacht voor het milieu in Disneyland Paris”, aldus Natacha Rafalski (President van Disneyland Paris). “Het is onze verantwoordelijkheid als zakelijke en toonaangevende toeristische bestemming om bij te dragen aan de duurzaamheid op lange termijn van ons resort en de regio door milieuverantwoorde praktijken.”

Schone energie

Het zonne-energiepark in Disneyland Paris wordt in samenwerking met het Franse bedrijf Urbasolar ontwikkeld door middel van een co-investering en zal zeventien hectare zonneluifels omvatten, met 67.500 zonnepanelen voor een productie van 31 gigawattuur per jaar (GWh/jaar). Hoewel de energie niet alleen aan het resort wordt toegewezen, is dit technisch gezien genoeg hernieuwbare schone energie om ongeveer 20 procent van het huidige elektriciteitsverbruik van het resort te voorzien. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van een stad met ongeveer 14.500 inwoners. Zodra het volledige project is voltooid, zal een deel van de zonneluifels ‘s nachts oplichten in de vorm van het hoofd van Mickey Mouse, dat zichtbaar is vanuit de lucht.

Strategie

Het project draagt bij aan de milieustrategie van Disneyland Paris, gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het volledig koolstofvrij maken van de energievoorziening. Dit initiatief maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van het bedrijf op zes aandachtsgebieden van het milieu: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; op weg naar duurzaam afvalbeheer – bijvoorbeeld door het gebruik van plastic te verminderen; behoud van watervoorraden, onder meer door de oprichting van een afvalwaterzuiveringsinstallatie; het ontwikkelen van een verantwoorde toeleveringsketen; behoud en bevordering van de biodiversiteit en ondersteuning van wereldwijde acties om het milieu te beschermen voor toekomstige generaties.

