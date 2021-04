Disneyland Paris kondigt transformatie aan van het Disneyland Hotel

Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan het Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel dat binnenkort opent, kondigt Disneyland Paris een koninklijke transformatie aan van het iconische Disneyland Hotel. Het is het eerste Disney Hotel dat een koninklijk thema krijgt. Deze complete transformatie is de volgende stap in een ambitieus renovatieplan voor alle hotels in Disneyland Paris met meer dan 5.700 kamers. De indrukwekkende vernieuwing toont de toewijding van Disneyland Paris om voortdurend te investeren in de gastervaring en laat de succesvolle strategie zien om meer geliefde Disney franchises en verhalen in haar hotels te brengen.

De transformatie van het Disneyland Hotel zal de iconische status in het resort versterken en de gasten een nog betere vijfsterrenervaring bieden. Dit hotel staat bekend om de bevoorrechte ligging bij de ingang van het Disneyland Park en ook om de service, waardoor het een favoriet en iconisch hotel bij de gasten is geworden.

Koninklijk thema

De elegante Victoriaanse architectuur, die gasten hebben leren kennen wanneer ze het bij het Disneyland Park aankomen, zal blijven bestaan, terwijl de Disney magie zal worden versterkt. Het Disneyland Hotel krijgt een koninklijk thema. Van klassiekers als Belle en het Beest, Assepoester en Doornroosje, maar ook van de recente hits Frozen en Rapunzel. De openbare ruimtes voor gasten worden opnieuw ontworpen om eer te bewijzen aan deze geliefde films en hun personages. Alle hotelkamers en suites worden opnieuw ingericht om de meest indrukwekkende ervaring te bieden. Verwacht een verfijnde, sprookjesachtige inrichting en magische details die iedereen zullen verrassen, zoals alleen Disney dat kan.

Betoverende ervaring

‘Bij Disneyland Paris creëren we betoverende ervaringen voor alle leeftijden’, zegt Sylvie Massara (Walt Disney Imagineering Paris – Design and Show Quality). ‘Het volledig gerenoveerde Disneyland Hotel zal gasten onderdompelen in een tijdloze koninklijke sfeer. Gasten worden verwelkomd met een unieke verfijning zodra ze de lobby binnenkomen en verblijven in kamers en suites met een elegante inrichting ter ere van Disney Prinsessen en Prinsen.’

Nieuwste technologieën

Om aan de steeds veranderende verwachtingen van de gasten te voldoen en deze te overtreffen, wordt ook de indeling van de openbare ruimtes van het hotel en de uitrusting in de kamers aangepast om verbeterde, persoonlijke service te bieden en tegelijkertijd gebruik te maken van de nieuwste technologieën voor nog meer comfort. Gasten profiteren van een groter zwembad, genieten van een uitgebreide spa en dineren in vernieuwde restaurants en bars – dit alles draagt bij aan de meest magische ervaring in dit prachtige vijfsterrenhotel.

Trots

‘Bij de heropening biedt het Disneyland Hotel onze gasten een verbeterde ervaring die nog meer de prestigieuze Franse vijfsterrenbeoordeling waardig is’, voegt Tomás Feier (General Manager van het Disneyland Hotel) toe. ‘We zijn er trots op veel terugkerende gasten te verwelkomen in ons iconische hotel en we willen dat ze worden ondergedompeld in een 360-graden-ervaring met de kracht van geliefde Disney sprookjes, met een scala aan dappere en vriendelijke heldinnen als centraal thema. Onze trouwe gasten verwachten elke keer betoverd en verrast te worden door hun verblijf als ze ons bezoeken en we zijn er trots op ongeëvenaarde service te leveren om gedenkwaardige momenten te creëren. Een volledige Disneyland Paris ervaring kan alleen worden bereikt tijdens een verblijf in een van onze themahotels, en we kunnen niet wachten om gasten te verwelkomen in het Disneyland Hotel na de transformatie ervan.’

Art of Marvel

Na het toevoegen van Cars belevingen aan het volledig gerenoveerde Disney’s Hotel Santa Fe en Toy Story aan de nieuwe kamers en openbare ruimtes in Disney’s Hotel Cheyenne, is het meest recente voorbeeld van het transformatieplan van de Disney Hotels het viersterren Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, dat binnenkort opent. Het wordt het eerste Disney Hotel ter wereld dat de Art of Marvel viert, waar gasten meer dan 350 Marvel kunstwerken van 110 artiesten over de hele wereld kunnen ontdekken, een van hun favoriete superhelden kunnen ontmoeten en zelfs kunnen dineren in een sfeer die is geïnspireerd door Marvel strips en films.

