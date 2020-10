Disneyland Paris sluit opnieuw haar deuren

In navolging van de laatste maatregelen van de Franse autoriteiten heeft Disneyland Paris gisteren, aan het einde van de dag haar deuren, gesloten. Disneyland Paris hoopt in de kerstperiode weer tijdelijk te kunnen openen.

“In afwachting van de kerstvakantie, zullen we boekingen aannemen voor de periode van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 in de hoop dat we dan open zullen zijn, gebaseerd op de dan geldende voorwaarden en overheidsregels. Disneyland Paris zal gesloten zijn van 4 januari tot en met 12 februari 2021”, aldus het park op haar website.

Boeking

Disneyland Paris laat het volgende weten aan gasten die een boekingen hebben staan voor deze periode: “Je kunt je verblijf gemakkelijk uitstellen en besluiten een nieuwe boeking te maken. We zullen je saldo van de bestaande boeking overmaken naar de nieuwe boeking. We betalen het verschil terug indien de nieuwe prijs lager is. Indien de nieuwe prijs hoger is, moet het verschil worden bijbetaald. Indien je jouw verblijf toch wenst te annuleren, ontvang je een volledige terugbetaling.” Meer informatie is hier te vinden.

