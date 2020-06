Knottnerus: “Dit is het moment om een huurauto onder de aandacht te brengen”

Sunny Cars maakt het mogelijk om deze zomer veilig een auto te kunnen huren op vakantie. “We staan nu meer dan ooit stil bij hygiëne en door het nemen van deze maatregelen bieden wij de zekerheid dat ook het ophalen van de huurauto veilig kan”, aldus managing director Hans Knottnerus.

Knottnerus: “Juist nu is de huurauto het ideale vervoersmiddel: je reist met je eigen gezelschap op je eigen tempo in je eigen afgesloten ruimte en komt op die manier met zo min mogelijk andere in contact. Dit is het moment voor de reisagent om een huurauto bij de klant onder de aandacht te brengen.”

Hygiënemaatregelen

Sunny Cars werkt met meer dan 200 lokale partners en heeft daarmee een goed overzicht op de veiligheid van autohuur in het buitenland. Alle lokale partners hebben inmiddels de nodige maatregelen getroffen. Er is bijvoorbeeld een aangepaste inrichting van het verhuurkantoor zodat de juiste afstand kan worden aangehouden, er wordt gewerkt met spatschermen aan de balies en/of medewerkers dragen mondkapjes. Ook wordt elke auto na de huur grondig gereinigd, waarbij de meest aangeraakte punten van een auto extra worden gedesinfecteerd, zoals het stuur, de versnellingspook en de autosleutel. Sunny Cars heeft alle lokale maatregelen inmiddels in kaart gebracht en toegevoegd aan de huurvoorwaarden zodat de klant hier vooraf van op de hoogte is en weet wat hij kan verwachten. “We werken alleen met betrouwbare partners die de richtlijnen uiterst serieus nemen. De veiligheid van de klant staat bij ons voorop”, zegt Knottnerus.

Snel en veilig

Naast de hygiënemaatregelen die zijn getroffen, kan de autohuur nog veiliger worden gemaakt door te kiezen voor een aanvullende service. Sunny Cars raadt de reisagent aan om de klant de Online Check-in te adviseren. Dit betekent dat je voor vertrek alle benodigde gegevens doorgeeft zodat op de bestemming het huurcontract klaarligt en daarmee de tijd aan de verhuurbalie wordt verkort. Een ander advies is de Fastlane service: hiermee sla je de reguliere wachtrij over en ben je sneller aan de beurt. Je brengt dus minder tijd in de rij in het verhuurkantoor door. Tijdens het boekingsproces is in het filtermenu direct zichtbaar of de Online Check-in (OC) of Fastlane (FL) beschikbaar zijn op de bestemming van de klant.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.