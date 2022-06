Djoser zoekt Luchtvaart & IATA specialist

Deel dit artikel

Reizen met oog voor de wereld en alle vrijheid om een land te ontdekken, dat is waar Djoser voor staat. Is dit ook jouw manier van reizen? Wij hebben een leuke en interessante vacature op onze afdeling Luchtvaart.

Heb je uitgebreide reiservaring in landen waar Djoser reizen organiseert en bij voorkeur gerichte werkervaring in de reisbranche, dan is werken bij Djoser zeker iets voor jou. We werken met een klein team in een prachtig historisch pand in hartje Leiden.

Voor de afdeling Luchtvaart zijn wij op zoek naar:

Luchtvaart & IATA specialist – afdeling luchtvaart (39 uur)

De afdeling Luchtvaart houdt zich onder andere bezig met yield management, voorraadbeheer van allotments, inkoop vluchten, prijsonderhandelingen, ticketing en heeft regelmatig contact met luchtvaartmaatschappijen.

Vanzelfsprekend ben je een reis fanaat want je bent ook verantwoordelijk voor een aantal bestemmingen, waarvoor je o.a. contacten met lokale agenten en reisbegeleiders onderhoudt.

Voor deze functie geldt dat je ervaring hebt met een CRS, bij voorkeur Amadeus en beschikt over goede sociale, communicatieve en commerciële vaardigheden. Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 en bent accuraat, secuur en hebt een flexibele instelling.

Salariëring wordt bepaald op basis van ervaring, opleiding en leeftijd. Djoser heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De cao van de reisbranche is van toepassing.

Ben je enthousiast over een van de bovenstaande vacature en lijkt het je leuk om bij Djoser te komen werken? Stuur je sollicitatiebrief met CV en foto naar sollicitatie@djoser.nl.

