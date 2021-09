Djoser zoekt product manager verre reizen – afdeling tour operating

Deel dit artikel











Reizen met oog voor de wereld en alle vrijheid om een land te ontdekken, dat is waar Djoser voor staat. Is dit ook jouw manier van reizen? Wij hebben regelmatig interessante en leuke vacatures. Momenteel hebben we een vacature op de afdeling Tour Operating.

Product Manager Verre reizen – afdeling Tour Operating (32 – 39 uur)

Je maakt deel uit van de afdeling Tour Operating. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de labels Djoser, Djoser Family en Djoser Wandel en Fiets. Productontwikkeling, en prijscalculaties vormen belangrijke onderdelen van je werkzaamheden. Ook marketingondersteuning voor de reizen, denk daarbij aan het samenstellen van nieuwsbrieven en het beheren van de reizen en landen op de website, horen daarbij. Ook heb je regelmatig contact met onze lokale agenten. Je bespreekt voorafgaand aan de reis de route met de Djoser reisbegeleider, vanzelfsprekend evalueer je met hen de reis. Ook klantcontact voor- en na de reis vormen onderdeel van je werkzaamheden.

Wat breng je mee:

HBO werk – en denk niveau

Bij voorkeur een toeristische opleiding

Ruime reiservaring in landen waar Djoser reizen naar toe organiseert

Cijfermatig ben je sterk

Ervaring als productmanager in de reisbranche is een pre

Je kunt goed zelfstandig werken

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Voor deze functie geldt vanzelfsprekend dat je beschikt over goede sociale, communicatieve en commerciële vaardigheden.

Wat bieden wij:

Een informele werkomgeving waarin je werkt in een klein team, in een prachtig historisch pand in hartje Leiden. Salariëring wordt bepaald op basis van ervaring, opleiding en leeftijd. Djoser heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden met aantrekkelijke reismogelijkheden, de cao van de reisbranche is van toepassing en je pensioen loopt via Reiswerk. Ben jij deze creatieve reislustige productmanager solliciteer dan direct!

Mail je brief met motivatie en CV naar sollicitatie@djoser.nl.

Author Dylan Cinjee

Deel dit artikel