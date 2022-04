“Doets overnemen? Je bent niet de eerste die het suggereert”

Deel dit artikel

Paul Backer (Tioga Tours/Fly to the West) wilde René Klawer (de Reisspecialisten Groep) wel eens wat vragen stellen. “Hij is toch de nestor van de branche.” René zag een interview wel zitten, en had ook voor Paul wat vragen. En zo geschiedde.

René: “Paul, waarom wil je mij zo graag interviewen?”

Paul: “Ik dacht aan iemand die al een tijd in de reisbranche werkzaam is, die een heel ander carrièreverloop heeft gehad dan ik, want dat lijkt mij juist interessant. Aangezien jij een beroemdheid bent binnen de branche, dacht ik als opportunist meteen aan jou. Ik kan dan mooi meeliften op die bekendheid.”

René: “Ik heb me niet gerealiseerd dat ik een beroemdheid ben…”

Paul: “In de branche wel, ik denk dat veel meer mensen jou kennen dan mij.”

Author Sharon Evers