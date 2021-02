Dominicaanse organiseert webinar: “We willen vreugde en positiviteit verspreiden”

Het verkeersbureau van de Dominicaanse Republiek organiseert donderdag 4 maart (11.00 uur) een inspirerende webinar met niemand minder dan de populaire Nederlands-Dominicaanse zanger Rolf Sanchez.

Sanchez zal reisagenten alles vertellen over zijn persoonlijke ervaringen in de Dominicaanse Republiek. Verwacht eerlijke do’s, don’ts, favorieten en inside tips. Uiteraard mag je hem ook alles vragen over reizen in zijn favoriete vakantieland.

“We zijn verheugd om in deze moeilijke tijden onze eerste webinar te organiseren. We willen vreugde en positiviteit verspreiden op een informatieve maar andere manier. We zijn blij dat de beroemde zanger Rolf Sanchez onze uitnodiging heeft geaccepteerd om zijn connectie en laatste ervaring in de Dominicaanse Republiek te vertellen in een mooi webinar gewijd aan reisagenten en media. Aan het einde zullen we ook informatie geven over de nieuwe E-Ticket-verordening om het land binnen te komen”, zo laat Yvonne Cocco (Representative Dutch Market) weten aan TravelPro weten. Aanmelden voor de webinar kan door een mail te sturen naar benelux@godominicanrepublic.com.

