Dominicaanse Republiek nieuw bij Corendon

Corendon start het winterzonseizoen met een nieuwe bestemming. Vanaf 15 december 2021 wordt er namelijk gevlogen naar de Dominicaanse Republiek. Dit via een rechtstreekse heenvlucht uitgevoerd door Air Belgium vanuit Brussels Airport Zaventem en een terugvlucht met een tussenstop in Curaçao. Vakantiegangers kunnen overnachten in een van de vier- of vijfsterren hotels in Bávaro of Bayahibe.

Vanaf 15 december worden vluchten rechtstreeks van Brussels Airport Zaventem naar de Dominicaanse Republiek op zaterdag en woensdag uitgevoerd door de A330 van Air Belgium. Aan boord van dit toestel is voor de reizigers die meer luxe willen, tegen toeslag Premium class te boeken. Tijdens de terugvlucht is er een tussenstop in Curaçao.

Veelzijdige Caribische bestemming

Naast een schitterende kuststrook met prachtige zandstranden zijn er in de Dominicaanse Republiek ook woestijngronden, verborgen lagunes en regenwouden te vinden. Bijzondere fauna en flora is te zien in nationaal park Del Este terwijl in de hoofdstad, Santo Domingo, het koloniale verleden nog waarneembaar is. De gezellige dorpjes met schilderachtige huisjes maken de koude, grijze winter nét iets warmer.

All Inclusive

In totaal biedt Corendon de keuze uit een tiental All Inclusive hotels om te verblijven. Zo huisvest de Dominicaanse Republiek onder andere de zeer populaire en luxe IBEROSTAR hotels en een gloednieuw Lopesan hotel. Andere bekende hotelketens die aangeboden gaan worden zijn Palladium en H10. Op vakantie zonder kinderen? Dan zijn er twee hotels waar het Only Adult principe geldt.

