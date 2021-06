Dominicaanse: “Vertrouwen bij toeristen en touroperators”

“Sinds de maand december 2020 vertoont het toerisme in de Dominicaanse Republiek tekenen van heropleving, en de voorbije maand mei was de beste maand in termen van aantal aankomsten van de laatste twaalf maanden. Dit bevestigt het vertrouwen van de toeristen en de touroperators in de maatregelen die het land genomen heeft”, dat laat de Toeristische dienst van de Dominicaanse Republiek weten.

Begin vorige week werd het vliegverbod tussen de Dominicaanse Republiek en Nederland opgeheven waardoor er weer rechtstreeks van de Dominicaanse naar Nederland kan worden gevlogen. De kleurcode voor de Dominicaanse Republiek is oranje. Daarover schrijft Buitenlandse zaken: ‘Het land is door het coronavirus een zeer hoog risicogebied en er is een zorgwekkende variant van het coronavirus. Reis alleen naar de Dominicaanse Republiek als dat noodzakelijk is. Als u vanuit de Dominicaanse Republiek naar Nederland reist moet u zich voor vertrek laten testen en moet u bij thuiskomst verplicht in quarantaine’.

Het waarborgen van de veiligheid van de toeristen is de eerste prioriteit van het Dominicaanse Ministerie van Toerisme, dat alle toeristische centra van het land controleert aan de hand van strikte protocollen. “Het geheel van maatregelen biedt de garantie dat de toeristische centra van het land veilige plaatsen voor de bezoekers blijven, met een positieve besmettingsgraad van bijna nul, bij willekeurige testen uitgevoerd op passagiers die binnenkomen in de belangrijkste luchthavens van het land. Deze maatregelen anticiperen reeds op het risico van de opkomst van nieuwe varianten”, aldus de Toeristische dienst van de Dominicaanse Republiek.

“Onder de maatregelen die van kracht blijven, vermelden we de vaccinatie van 100% van het personeel van de toeristische diensten, het respecteren van de gezondheidsprotocollen, het opheffen van de verplichting om PCR-tests voor te leggen bij aankomst in het land, het uitvoeren van willekeurige testen en het in werking stellen van een COVID-bijstandsverzekering voor alle toeristen die in een hotel verblijven, evenals het in werking stellen van gecertifieerde protocollen tijdens hun verblijf.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.