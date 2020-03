Don Kaspers (CEO D-rt Groep): “Ik maak een diepe buiging en applaudisseer voor alle collega’s”

“Exact zes maanden geleden werd de reiswereld opgeschikt door het faillissement van het ruim 100 jaar oude Thomas Cook concern. Met een ongekende inzet van ons calamiteitenteam, onze ruim 1400 medewerkers, onze franchise partners en zelfstandige reisagenten wisten we in krap drie weken tijd ruim 17.000 klanten, die wij bij deze reisorganisatie hadden geboekt te helpen”, schrijft Don Kaspers (CEO D-rt Groep) op LinkedIn.

“We konden ze met hulp van SGR op bestemming en bij hun terugreis helpen. Ook wisten wij voor velen, zelfs nog kort voor hun vertrek, hun vakantie om te boeken, zodat hun geplande reis gewoon doorgang kon vinden.”

“Op 22 januari werd de wereld geconfronteerd met een nog onbekende ziekte, nu alom bekend als het covid-19 of wel corona-virus. Inmiddels twee maanden later ziet de hele wereld er volledig anders uit. Vrij reizen is vrijwel uitgesloten. Steden, regio’s en zelfs landen zijn op slot gegaan of in een lockdown. En honderdduizenden Nederlanders konden met moeite terugkeren van een bestemming ergens ter wereld. Wederom heb ik met steun en toeverlaat van dezelfde groep kanjers binnen onze organisatie onze klanten een helpende hand kunnen aanreiken en ze gezond en veilig weer naar huis terug kunnen brengen. De laatste weken moeten mijn collega’s veelal in opdracht van reisorganisaties geboekte reizen annuleren. Naast deze teleurstellingen bij klanten groeit ook de zorg over hoe het nu verder gaat. Iedereen kan weten dat wij ANVR en SGR zijn aangesloten. Daarmee is het klantgeld dus verzekerd.”

“Natuurlijk is er ook begrip dat zolang in deze situatie er geen duidelijkheid is over de doorgang van de reis, de voorwaarden van de corona-voucher en wanneer er weer veilig gereisd kan worden. Dit knaagt aan het vertrouwen bij consumenten.”

“Toch moeten mijn collega’s al geruime tijd in deze frontlinie staan en met het onbegrip en ongeduld van klanten omgaan. Ik heb diep respect voor hen, die toch elke dag weer klaar staan om vol energie onze service en adviezen met veel overgave bieden aan onze klanten. Dit ondanks dat ze ook veelvuldig de klappen van onbegrip en boosheid hebben mogen opvangen. Gelukkig zie ik ook veelvuldig de dankbaarheid van loyale klanten voorbijkomen. Met kleine attenties en zelfs hele mooie briefjes en lieve woorden.”

“Als CEO heb ik mijn collega’s tijdens de Thomas Cook-crisis al eens in een persoonlijke brief laten weten hoe trots ik op ze ben. Vandaag maak ik een diepe buiging en applaudisseer, als blijk van dank voor hun tomeloze inzet ook in deze moeilijke tijd er voor onze klanten klaar te staan. Ik hoop dan ook dat deze buiging en mijn applaus voor mijn collega’s virtueel een waardige opvolging krijgt.”

