Don Kaspers naar TTC en TTCD

Don Kaspers (ex D-rt en op dit moment Voucherfonds) gaat samen met Martine de Knoop de gezamenlijke directie over The Travel Company Direct en The Travel Club voeren.

Vandaag werd bekend dat de aandeelhouder van Travel Company Direct recentelijk de aandelen heeft overgenomen van voormalig eigenaar van The Travel Club, Jeannie Vincent, The Travel Club. Vincent stopt met haar werkzaamheden bij The Travel Club. Beide bedrijven blijven zelfstandig bestaan.

“Er ligt een enorme mooie uitdaging voor Martine en mij om deze prachtige bedrijven voort te mogen zetten. Het fundament is zogezegd gelegd. Wij kunnen met onze ervaring en inzet verder bouwen aan dit nieuwe reisbedrijf. De aandeelhouder, heeft de ambitie uitgesproken jaarlijks organisch en via overnames door te willen groeien”, aldus Kaspers..

Kaspers en De Knoop hebben zich tot doel gesteld om samen met de 400 aangesloten zelfstandige reisadviseurs het marktleiderschap verder uit te bouwen en daarbij niet alleen de grootste maar ook de beste ZRA/retail service organisatie van Nederland te zijn!

