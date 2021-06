Nederlanders welkom in Marokko, maar oranje reisadvies

Marokko laat met ingang van vandaag weer reizigers toe uit Nederland, maar het reisadvies blijft oranje. “Het is gigantisch druk. We hebben gisteren onze zaak moeten sluiten omdat het systeem overbelast was. Er stonden honderd mensen voor de deur. Het is echt chaos in de Marokkaanse gemeenschap”, zo liet Mustapha Barbouch, eigenaar van reisbureau Rif Reizen in Den Haag, weten aan de NOS.

Dat Marokko weer Nederlanders toelaat is goed nieuws voor wie familie en vrienden in het Noord-Afrikaanse land wil bezoeken, want voor sommigen is het al zeker een jaar geleden dat zij naar het Noord-Afrikaanse land hebben bezocht. Vanuit allerlei plaatsen in het land verschijnen foto’s van mensen in de rij voor de reisbureaus, waaronder een rij voor Taoufik Reizen in Amsterdam.

Wie Marokko wil bezoeken, moet overigens wel in het bezit zijn van een PCR-test (die bij binnenkomst in Marokko niet ouder mag zijn dan 48 uur) of van een vaccinatiebewijs waaruit blijkt dat je meer dan twee weken geleden volledig bent gevaccineerd, aldus het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit geldt voor alle reizigers vanaf elf jaar. Nadat bekend werd dat Marokko Nederlanders weer ging toelaten, schoten de prijzen van vlieg- en vaartickets omhoog.

Wie reist per ferry moet aan boord nog een extra PCR-test doen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop om alleen naar Marokko te reizen als dat noodzakelijk is. Wie vanuit Marokko naar Nederland reist moet zich 72 uur voor vertrek laten testen en krijgt het dringende advies bij thuiskomst tien dagen in Meer informatie over de in Marokko en Nederland geldende (reis)maatregelen vindt u in de rubriek ‘Coronavirus’.

