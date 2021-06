Duits RIVM stuurt aan op meerdere versoepelingen reisadviezen

In Duitsland ziet het er naar uit dat de reisadviezen voor meerdere landen worden versoepelt. Het Robert Koch instituut (RKI), de Duitse versie van het RIVM, heeft versoepelingen aangekondigd voor meerdere landen/regio’s waaronder ook Bonaire, Curaçao, Turkije en Italië. Wat Italië betreft ziet men positieve ontwikkelingen voor de cruisesector.

Veel van de reisadviezen gaan opvallend per regio/eiland. Naast Bonaire en Curaçao wordt ook het reisadvies voor Frans-Polynesië versoepelt. Dichterbij huis huis is het Italië waar versoepelingen voor is aangekondigd en waar met enthousiasme op wordt gereageerd. In Oostenrijk worden alleen de deelstaten Tirol en Vorarlberg nog als risicogebied beschouwd. Ook voor Zwitserland geldt voor de meeste kantons geen reiswaarschuwing meer, evenals voor Kroatië, Tsjechië en Corsica.

Turkije zet een stap voorwaarts en wordt op 6 juni gedegradeerd van een hoog risicogebied tot een risicogebied. Turkije-aanbieders in Duitsland verwachten dat het de boekingen zal laten toenemen. Naast de Zwitsers kunnen onder andere ook de Duitsers weer naar Turkije. Wel is er een PCR-test of vaccinatiebewijs nodig om het land in te komen en om Duitsland in te reizen, maar thuisquarantaine is niet meer nodig.

In Duitsland worden de wijzigingen elke vrijdag aangekondigd door het Robert Koch Instituut en gelden vanaf zondag middernacht.

