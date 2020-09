Duitsland: vanaf 1 oktober gedifferentieerde reisadviezen

De algemene reiswaarschuwing die Duitsland voor bijna alle ongeveer 160 landen buiten de EU en het Schengengebied heeft afgegeven, eindigt op 30 september aanstaande. Vanaf 1 oktober komen er voor elk land op maat gemaakte reisadviezen. Dat melden Duitse media.

Desondanks zal de mogelijkheid om te reizen vanaf oktober waarschijnlijk nauwelijks veranderen. Dat laat een woordvoerder van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken weten. “Er wordt echter een gedifferentieerd systeem ingevoerd. Het zal waarschijnlijk zo zijn dat landen die als risicogebied worden beschouwd, een reiswaarschuwing kunnen blijven krijgen.”

Net als in Nederland is er in Duitsland ook kritiek op de reiswaarschuwingen die vanuit de overheid wordt gegeven. Het belangrijkste punt van kritiek was dat de reiswaarschuwing tot nu toe voor meer dan 80 procent van de landen in de wereld gold. De reiswaarschuwing wordt gegeven ongeacht de classificatie van landen als risicogebied.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.