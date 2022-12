Duizenden Nederlanders moeten reisplannen voor Amerika uitstellen

Deel dit artikel

De 700.000 Nederlanders die jaarlijks naar Amerika reizen maken zich zorgen over een nieuwe veiligheidsmaatregel die vertraging oplevert bij de keuring van reisvergunningen, dat zegt VisumBuitenland.nl.

Keuring paspoortscan zorgt voor problemen

Sinds 29 november 2022 is het verplicht om een paspoortscan aan te leveren voor het aanvragen van een ESTA. Het ESTA is een verplichte reisvergunning die Nederlanders nodig hebben om naar Amerika te mogen reizen. Vóór 29 november werden ESTA-aanvragen vaak binnen enkele uren goedgekeurd. Sinds het inleveren van een paspoortscan verplicht is, worden echter duizenden aanvragen per dag afgekeurd. Vaak zonder duidelijke reden. Dit zorgt voor grote problemen voor de honderdduizenden Nederlanders die jaarlijks naar Amerika reizen.

Talloze ESTA-aanvragen afgekeurd door nieuwe maatregel

De verplichting om een paspoortscan aan te leveren bij de ESTA-aanvraag is ingevoerd om fouten in de aanvraag te voorkomen. Het geautomatiseerde systeem van de Amerikaanse immigratiedienst scant de persoonsgegevens uit het machinaal leesbare deel van het paspoort. Dat zou ervoor moeten zorgen dat foute paspoortgegevens niet in online aanvraagformulier terechtkomen. In plaats van de aanvraagprocedure te verbeteren, leidt dit nieuwe systeem echter tot talloze afkeuringen. Pleun Leijten, Manager Customer Relations bij VisumBuitenland.nl, ziet haar team voor ongekende uitdagingen staan: “Ik schat dat meer dan 60% van alle paspoortscans afgekeurd zouden worden, als we ze bij de immigratiedienst zouden indienen zoals ze bij VisumBuitenland.nl zijn aangeleverd. Al veel reizigers die dit zelf hebben geprobeerd, hebben ons laten weten dat ze hun reis hebben moeten omboeken of zelfs annuleren.”

Author Arjen Lutgendorff