Dutchbiketours/Fietsrelax zoekt Sales medewerker fietsvakanties

Dutchbiketours & Fietsrelax (beide onderdeel van de Fietsvakantiewinkel) zijn dynamische touroperators, gespecialiseerd in fietsvakanties, in Nederland en Europa. Deskundigheid, flexibiliteit, liefde voor fietsen en een groot enthousiasme voor hotelfietsreizen zijn de kenmerken van onze organisatie. Op het kantoor in Elst (Gld) werken 15 medewerkers aan de totstandkoming en verkoop van het gehele reisaanbod en in onze webshop. Voor Dutchbiketours is de website www.dutch-biketours.nl het belangrijkste verkoopkanaal, voor Fietsrelax is dat www.fietsrelax.nl . Wij zijn voor zowel Dutchbiketours als Fietsrelax op zoek naar een medewerker sales.

Wat ga je doen?

Als medewerker sales ben jij één van de gezichten van Dutchbiketour/Fietsrelax. De belangrijkste taken zijn het verwerken van de reserveringen en versturen van de reisbescheiden. Het beheren van het reisaanbod behoort ook tot je taken maar dan met name in het naseizoen. Daarnaast heb jij contact met de gasten en je houdt contact met partners. De deelnemers aan een fietsreis bij Dutchbiketours komen uit vele landen over de wereld, bij Fietsrelax komen die veelal uit Nederland. Onze partners zitten in diverse landen in Europa. Je zult dus in diverse talen communiceren, waarbij Engels en Duits de belangrijkste zijn. Mocht je ook het Frans beheersen dan is dat een pré. Bij Dutchbiketours wordt Spaans en Italiaans door ons buitenlandse zusterbedrijf gedaan.

Waar kom je te werken?

Je komt zelfstandig te werken in een betrokken team van vijftien mensen. Binnen dat team zijn momenteel 5 mensen bezig met Dutch Bike Tours, 6 met de webshop en 3 met Fietsrelax. De functie is ter vervanging van 1 van de mensen bij Dutchbiketours en aanvulling bij Fietsrelax.

Wie zoeken wij?

We zoeken iemand die graag contact heeft met mensen en die het een uitdaging vind om voor een ieder de perfect vakantie te vinden. Heb je affiniteit met fietsen in Nederland of Europa en heb je een opleiding in/ervaring op het gebied van verkoop van reizen? Ben jij flexibel, zelfstandig maar tegelijk een echte teamplayer? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Verder vragen wij

Voor deze functie beschik je over MBO/HBO werk- en denkniveau, ervaring in de reisbranche en/of ervaring in de actieve sector is een pré. Je spreekt goed Engels en Duits, Frans zou een pré zijn. Je bent creatief, analytisch, zelfstandig, kan goed communiceren en je werkt graag in een team maar kunt ook goed zelfstandig opereren.

Over de werkgever

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden

•Een uitdagende baan (Full time of Part time) in een dynamisch bedrijf

•Het startsalaris is vanaf € 2000,- op basis van fulltime – functiegroep 3 (afhankelijk van leeftijd en ervaring)

•Conform de CAO Reisbranche: https://www.reiswerk.nl/cao

•Per 1 nov/dec 2021 bij voorkeur

Sollicitatieprocedure

Brief met C.V. kan per mail gestuurd worden.

Frank Houtstra, Directeur, 024-3294410, frank.houtstra@fietsvakantiewinkel.nl

