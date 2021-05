Dwaal door de natuur en spot wilde dieren in Estland

Naast dat Estland veel hippe veelzijdige steden heeft die het bezoeken meer dan waard zijn, is in Estland de natuur nooit ver weg. Zodra je de stad uit bent en een stap in de natuur zet, omsluit die je en voel je je meteen in een andere wereld. Estlanders zijn erg trots op hun natuur en doen er alles aan om deze goed te onderhouden.

De natuur in Estland staat bekend om haar moerassen. Vanaf elk punt is het maximaal 10km naar het dichtstbijzijnde moeras. De moerassen kun je het best bezoeken in de zomer en winter. Maar vergeet de natuurparken Lahemaa National Park, Soomaa National Park en Vilsandi National Park niet, waar wel 600 beren in de natuur leven en het is zelfs mogelijk om ze van dichtbij te bekijken. Met een beetje geluk zie je ook elanden, herten, vossen en konijnen. Daarnaast is er een ook een heel speciaal fenomeen in Estland wat ze het vijfde seizoen noemen, in sommige bossen stijgt eens per jaar het water zodanig dat de lokale bevolking met kleine bootjes moet reizen.

Weg van het vaste land

Estland heeft meer dan 2.000 eilanden. Een aantal van onze favorieten:

Saaremaa & Muhu : vertoef op de eilanden tijdens de zomervakantie in een compleet andere omgeving. ’s Winters kun je hier heerlijk relaxen in de spa’s.

: vertoef op de eilanden tijdens de zomervakantie in een compleet andere omgeving. ’s Winters kun je hier heerlijk relaxen in de spa’s. Hiiumaa: staat bekend om de historische vuurtoren en de natuur. In de winter kun je naar het eiland rijden over Europa’s langste ijsweg van 26,5km.

staat bekend om de historische vuurtoren en de natuur. In de winter kun je naar het eiland rijden over Europa’s langste ijsweg van 26,5km. Viirelaid – private island: het vakantieresort van de vuurtorenwachter. Met een kleine groep kun je verblijven op de hoofdlocatie, in glamping tenten of luxe cabines in de omgeving.

het vakantieresort van de vuurtorenwachter. Met een kleine groep kun je verblijven op de hoofdlocatie, in glamping tenten of luxe cabines in de omgeving. Vormsi: een prachtig eiland waarvan een groot deel beschermd natuurgebied is. Veel Zweden hebben hier een tweede huis.

Proef Estland

Een goede Estse maaltijd is voedzaam, bevat aardappels, varken of vis. Klassiekers zijn roggebrood, aardappelsalade, ingelegde kool en varken, met in de kustgebieden haring en sprotjes. Er zijn tientallen chique restaurants, met een nieuwe generatie chefs die moderne versies van de traditionele gerechten introduceren.

De gastronomische standaarden in Estland zijn hoog. Geniet van de verfijnde smaken en de keuken van de Scandinavische eilanden; een echte traktatie voor fijnproevers. De beste restaurants van Estland vind je in White Guide Nordic.

Ga voor actie of ontspanning

In Estland kun je eindeloos wandelen. De paden leiden je door natuurparken, bossen, moerassen en langs de zee. Vul je longen met de schoonste lucht op aarde en volg de sporen van vossen, konijnen en elanden. Sneller de natuur verkennen? De Kooraste-fietsroute is een bekende route met onverharde wegen in de prachtige dennenbossen. Voor het ontdekken van kleine steden is de fiets ook zeker aan te bevelen. Watersportliefhebbers kunnen gaan kanoën of suppen tussen de eilanden aan de noordkust of op de vele rivieren. Of ga snorkelen in een oude gevangenis (via Rummu Adventurecenter ) of maak een kanotour in de avond met fakkels richting Tartu (via Joematkad). Zeilen kun je bij de populaire plek Pärnu Bay.

Estland heeft een gevarieerd aanbod aan spa’s waar je de luxe kunt ervaren zonder diep in de buidel te tasten. Waar je ook heengaat, in het bruisende stadscentrum of op het platteland, overal is een spa beschikbaar met hightech behandelingen of ouderwetse organische producten. De sauna is een van de oudst bewaarde tradities die nog steeds een centrale plek inneemt in het dagelijks leven van Estlanders. Een rooksauna ritueel kent oude tradities en kan zeker een verrassende ervaring zijn. Veel van de sauna’s gebruiken lokale ingrediënten van biologische oorsprong.

Coole feiten

Volgens het World Economic Forum is Estland het meest ondernemende land van Europa en het meest digitale land wereldwijd.

Estland is na Spanje het beste land om vogels te spotten in Europa.

In Estland gaat te ronde dat toeristen denken dat de Estlandse bevolking de taal van elfen spreekt. Feitelijk is dit de Estische taal zelf, die een magische klank heeft.

Estland is zo plat als een pannenkoek. De hoogste top is 318 meter hoog.

Estland telt 2.222 eilanden.

In Zuid-Estland worden twee verschillende dialecten gesproken: Setos (UNESCO Immaterieel Werelderfgoed) en Võro. Zelfs voor vele Estlanders niet te verstaan.

Kijk hier voor meer informatie over de prachtige natuur en wildlife in Estland.

