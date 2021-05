Eastpackers kiest voor 1TIS als software leverancier

“Het is een romantisch idee om alle boekingen bij te houden in een Excel. Tevens is het ook erg bewerkelijk en foutgevoelig”, aldus Jos Hummelen en Hans Hindriks eigenaren van Eastpackers.

“1TIS biedt ons een mooie alles-in-een oplossing. Zowel voor het regelen van de verkoop en registreren van deelnemers als het organiseren van de backoffice. Daardoor houden wij meer tijd over voor de dingen waar we goed in zijn: namelijk alternatieve reizen naar het oosten bedenken voor avontuurlijke reizigers, aldus Hindriks.”

Eastpackers organiseert reizen, uitwisselingen en vrijwilligersprojecten om de kennis van en het begrip voor de samenlevingen in voormalig communistische landen in Oost-Europa, Rusland, de Balkan, Kaukasus en Centraal-Azië te vergroten. Het bedrijf richt zich op scholieren, studenten en (young) professionals die buiten de gebaande paden willen reizen en méér willen zien, leren en ervaren dan bij reguliere reizen gebruikelijk is. Jaarlijks gaan ruim 500 deelnemers uit heel Nederland met ons naar het buitenland.

Rico van Loenen, directeur / eigenaar 1TIS; ‘Uiteraard is het altijd leuk om nieuwe klanten welkom te heten. Eastpackers past met haar avontuurlijke rondreizen, schoolreizen en studiereizen erg goed als klant bij 1TIS en we gaan dan ook een mooie toekomst samen tegemoet’.

