EasyJet benoemt Regionale Country Director voor Frankrijk en Nederland

Bertrand Godinot sluit zich aan bij easyJet om vanuit Parijs de Franse markt te leiden en toezicht te houden in Nederland, twee belangrijke markten voor de luchtvaartmaatschappij. Bertrand heeft uitgebreide internationale ervaring, zowel in Europa als in Azië, en is voornamelijk actief geweest in de verkoop en marketing binnen de technische industrie. Bertrand werkte de afgelopen 10 jaar voor Apple, eerst in Londen en daarna in Parijs waar hij Country Director voor Frankrijk was.

Hij gaat samenwerken met William Vet, Country Manager easyJet Nederland. Vet zegt hierover: “Ik kijk er naar uit om met Bertrand samen te gaan werken. De easyJet-basis in Amsterdam is van strategisch belang voor easyJet en het verder versterken van onze positie is dan ook van cruciaal belang.”

Onder leiding van Bertrand zal de strategie van easyJet zich richten op de sterke bijdrage van de luchtvaartmaatschappij aan de lokale connectiviteit en de voordelen ervan voor zowel zaken- als vakantiereizigers. Thomas Haagensen, marktdirecteur en lid van de Airline Management Board: “We zijn verheugd Bertrand te mogen verwelkomen in deze cruciale rol op een ongekend moment voor ons bedrijf en de gehele luchtvaartindustrie. easyJet heeft een toonaangevend netwerk opgebouwd dat Europese regio’s met elkaar verbindt. Dankzij zijn ervaren leiderschapskwaliteiten zal Bertrand op een belangrijke manier kunnen bijdragen aan het versterken van de waarde van ons merk en het ondersteunen van onze strategie in deze belangrijke markten.”

