EasyJet heeft voldoende liquiditeit om vloot langdurig aan de grond te houden

Het verlagen van kosten, de uitstel van de aankoop van 24 nieuwe vliegtuigen en het aantrekken van aanzienlijke nieuwe financiering zorgen ervoor dat easyJet voldoende liquiditeit heeft om de vloot langdurig aan de grond te kunnen houden.

EasyJet verwacht een verlies voor belastingen in het eerste halfjaar tussen £ 185 miljoen en £ 205 miljoen. Dit is een verbeterd verlies, voor belastingen, ten opzichte van de eerste helft van het vorige boekjaar (verlies H1 2019: £ 275 miljoen).

Johan Lundgren, easyJet CEO: “Onze prestaties in de eerste helft van het jaar waren zeer sterk, voorafgaand aan de impact van coronavirus, wat de kracht van het bedrijfsmodel van easyJet laat zien. Bovendien ben ik enorm trots op ons team, in het hele bedrijf, en de manier waarop ze in deze moeilijke tijden hebben gewerkt om ons in de sterke positie te brengen waarin we ons nu bevinden. We hebben snel actie ondernomen om de uitdagingen van het virus aan te gaan en hebben in een periode van ongeveer 7 weken.”

Een kostenbesparingsinitiatief gelanceerd en onze cash burn drastisch verlaagd

Onze hele vloot aan de grond gezet in een goed gepland en uitgevoerd proces

Een aangepaste vlootdeal met Airbus gesloten waarbij de levering van 24 vliegtuigen werd uitgesteld, terwijl ook een flexibiliteitsniveau werd gehandhaafd dat erg belangrijk zal zijn wanneer deze crisis eindigt

Deze wijziging, in combinatie met het uitstel en de annulering van een aantal andere projecten, heeft ertoe bijgedragen dat onze capex in drie jaar met ongeveer £ 1 miljard is gedaald: en tot slot:

Een financieringsprogramma uitgevoerd dat bijna £ 2 miljard aan extra contante financiering zal toevoegen, waardoor onze liquiditeitspositie wordt versterkt.

“Door deze doorslaggevende maatregelen is easyJet goed gepositioneerd om een ​​langdurige periode met haar vloot aan de grond te doorstaan. We blijven gefocust op doen van wat goed is voor de gezondheid van het bedrijf op lange termijn en om ervoor te zorgen dat we ons in een goede positie bevinden om het vliegen te hervatten wanneer de pandemie voorbij is. Hoewel de overgrote meerderheid van onze mensen op dit moment niet kan werken, werkt een klein aantal onvermoeibaar door om onze klanten te helpen, en om onze terugkeer naar de lucht te plannen, wanneer dat ook mag zijn.”

