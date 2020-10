easyJet herstart vluchten Gran Canaria en start nieuwe route naar Faro

Nu het reisadvies voor de Canarische Eilanden geel is geworden zal de maatschappij wekelijks op zondag naar Gran Canaria vliegen. De nieuwe route naar Faro, Portugal zal ook op wekelijkse basis, op zaterdag, opereren. De eerste vluchten naar Gran Canaria en Faro vertrekken op 13 en 19 december.

William Vet (Country Manager): “Ik ben blij dat wij de mensen die de winterzon willen opzoeken een paar nieuwe opties kunnen bieden vanaf Schiphol, uiteraard met volledige inachtneming van de veiligheidsmaatregelen op het vliegveld, aan boord, en op de bestemming. We zien dat als reizen op verantwoorde wijze kan mensen besluiten om weg te gaan. Het is goed om weer op Gran Canaria te vliegen en Faro is ook een prachtige nieuwe bestemming waarvan we weten dat deze erg populair is onder Nederlandse passagiers.”

Maatregelen

EasyJet heeft een aantal strikte veiligheidsmaatregelen opgesteld, waaronder het extra schoonmaken van het vliegtuig. De extra reinigings- en desinfectieprocedures voor vliegtuigcabines zijn aanvullend op de bestaande dagelijkse vliegtuigreinigingsschema’s. Elk vliegtuig ondergaat dagelijks een desinfectieproces dat ervoor zorgt dat oppervlaktes gedurende minimaal 24 uur zijn beschermd tegen virussen. Alle passagiers en bemanningsleden moeten daarnaast mondkapjes aan boord dragen. Verder worden alle vluchten voorzien van extra sanitaire middelen, waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfecteermiddel zodat deze te allen tijde beschikbaar zijn voor zowel personeel als passagiers. De vliegtuigen van easyJet zijn al uitgerust met de modernste filtratietechnologie. Geavanceerde HEPA-filters filteren 99.97% van alle vuildeeltjes in de cabine, inclusief virussen en bacteriën. Deze filters zijn hetzelfde als die in ziekenhuizen worden gebruikt en via de filters wordt de lucht in de cabine om de 3 à 4 minuten ververst.

Luchthaven

Om zowel passagiers als grondpersoneel te beschermen, zullen klanten om hun ruimbagage in te checken gebruik moeten maken van een geautomatiseerd bagage-afgiftesysteem. Ook zijn er schermen geplaatst bij de incheckbalie en op luchthavens waar geen geautomatiseerd bagage-afgiftesysteem beschikbaar is. Zowel het grondpersoneel als het cabinepersoneel zal geen persoonlijke documenten controleren, passagiers zullen worden gevraagd hun eigen documenten te scannen. easyJet moedigt zijn passagiers aan om van te voren online in te checken en hun instapkaart op hun smartphone te downloaden of uit te printen voordat ze op de luchthaven aan komen. Ons grondpersoneel draagt handschoenen en maskers wanneer bagage van passagiers wordt verplaatst van en naar het vliegtuig.

