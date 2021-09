EasyJet: nieuwe sneeuw- en zonbestemmingen

Deel dit artikel











EasyJet voegt deze winter nieuwe bestemmingen toe aan haar netwerk en breidt daarmee het aantal easyJet-bestemmingen vanaf Schiphol uit. De luchtvaartmaatschappij start met vluchten naar Innsbruck (Oostenrijk), Marrakech (Marokko) en Sharm El-Sheikh (Egypte) en breidt capaciteit uit op vluchten naar de Canarische eilanden. Hierdoor hebben reizigers deze winter meer opties, waarbij ze kunnen genieten van het winterse landschap of juist de zon op kunnen zoeken.

“Ik ben erg blij dat we deze nieuwe routes aan ons Schiphol-netwerk toe kunnen voegen. We bieden deze winter een uitgebreid schema aan bestemmingen zodat er voor iedereen iets tussen zit, waaronder diegenen die op een langverwachte en welverdiende vakantie willen gaan. Daarnaast blijven we vluchten aanbieden naar belangrijke Europese zakensteden zoals Kopenhagen, Milaan, Praag en Tel Aviv”, aldus William Vet (Country Manager Nederland).

Innsbruck is een populaire bestemming voor wintersporters, en easyJet zal vanaf 5 december twee keer per week naar de Oostenrijkse stad vliegen. In de prachtige middeleeuwse stad worden ook een groot aantal traditionele wintermarkten gehouden.

Sharm El-Sheikh biedt in de winter zeer aangename temperaturen, een bruisend centrum en staat bekend om zijn prachtige duiklocaties. easyJet zal vanaf 2 november twee keer per week naar Sharm El-Sheikh vliegen.

easyJet zal ook naar Marrakech gaan vliegen. Vanaf 31 oktober biedt de luchtvaartmaatschappij vier keer per week vluchten naar de Marrokkaanse stad aan. Marrakech is een mooie toeristische bestemming maar biedt ook zakenreizigers en mensen die op familiebezoek willen een goede verbinding.

Author Arjen Lutgendorff

