Easyjet stelt verwachtingen bij door failliete Thomas Cook

easyJet heeft in het eerste kwartaal sterke prestaties geleverd, dat heeft de airline bekendgemaakt. Het leveren van zelfhulpinitiatieven, de robuuste klantvraag en de lage capaciteit bij de concurrentie zorgen voor een outperformance in zowel onze passagiers- als de bijkomende inkomsten per stoel. “Hetgeen resulteerde tot een upgrade van onze raming voor de omzet in het eerste half jaar. Onze kostenprestaties waren in lijn met de verwachtingen, terwijl ons Operational Resilience-programma een drijvende kracht achter de robuuste operationele prestaties bleef.”

easyJet verwacht het eerste halfjaar een betere headline verlies voor belasting te leveren dan in H1 van 2019. Johan Lundgren, CEO van easyJet, zegt over de cijfers: “Ik ben blij dat we het jaar sterk zijn begonnen met een aanhoudend positief momentum. De verbetering van onze inkomsten per stoel is te danken aan onze zelfhulpinitiatieven in combinatie met een robuuste klantvraag en een groeimarkt met lagere capaciteit. De kosten per stoel zijn in lijn met de verwachtingen, daarbij geholpen door ons Operational Resilience-programma dat niet alleen de algemene klanttevredenheid in het kwartaal heeft verbeterd, maar ons ook in staat heeft gesteld onze kosten te managen.”

easyJet holidays

Op 28 november 2019 lanceerde easyJet met succes easyJet holidays met circa 700 rechtstreeks gecontracteerde hotels naar meer dan 100 bestemmingen. 85% van de klanten vinden waar voor hun geld, hotelkeuze en gebruiksvriendelijkheid van de website de belangrijkste drijfveren voor het boeken. Deze flexibiliteit, via het toonaangevende easyJet-netwerk, is tot nu toe goed ontvangen met 50% van de klanten tot dusverre die kiezen voor andere vakanties dan de traditionele zeven of veertien nachten. Onze directe contracten hebben goed gepresteerd en waren goed voor ongeveer c.50% van de boekingen. Lundgren: “easyJet holidays is succesvol gelanceerd voor klanten die willen profiteren van onze ongeëvenaarde flexibiliteit, voordelige en zorgvuldig geselecteerde hotels.”

Omzet

De totale groepsomzet voor het kwartaal eindigend op 31 december 2019 steeg met 9,9% tot £ 1.425 miljoen. Passagiersopbrengsten stegen met 9.7% tot £ 1.124 miljoen en de bijkomende opbrengsten stegen met 10,8% tot £ 301 miljoen. Het aantal passagiers 1 in het kwartaal steeg met 2,8% tot 22,2 miljoen, gedreven door een toename van de capaciteit2 met 1,0% tot 24,3 miljoen zitplaatsen. De bezettingsgraad3 steeg met 1,6 procentpunt tot 91,3%. De totale omzet van de luchtvaartmaatschappij per stoel steeg met 8,8% bij constante valuta en overtrof de verwachtingen. Dit werd gedreven door:

Een solide opbrengstprestatie die met name wordt ondersteund door de focus van easyJet op initiatieven om late rendementen te optimaliseren, evenals sterke prestaties in Berlijn als gevolg van het werk dat we hebben gedaan om ons Duitse netwerk te optimaliseren;

Een robuuste vraag evenals een lage capaciteitsgroei bij easyJet, en een lage groei van concurrenten binnen de markten van easyJet;

Aanhoudende groei van de neveninkomsten per stoel door betere tas- en toegewezen stoelenverkopen, evenals de introductie van een nieuw autoverhuuraanbod door onze partner Car Trawler;

Het failissement van Thomas Cook in september 2019.

Kosten

De onderliggende kosten van easyJet voor het kwartaal waren in lijn met de verwachtingen. De kosten van de luchtvaartmaatschappij per stoel exclusief brandstof bij constante valuta stegen met 4,3% in het kwartaal als gevolg van:

Druk op de omzet per stoel van: Lager dan geplande capaciteitsgroei Aan inflatie gekoppelde verhogingen van grondafhandelingskosten, luchthavenkosten en onderhoud Eigendomskosten die de levering van nieuwe vliegtuigen weerspiegelen Nieuwe jaarlijkse arbeidsvoorwaarden overeenkomsten met de bemanning en betere bemanningsretentie Franse nationale stakingen in december die hebben geresulteerd in 813 annuleringen.

Gedeeltelijk gecompenseerd door: Aanhoudende focus op onze kosteninitiatieven, waaronder het Operational Resilience-programma Verbetering van de vloot, omdat easyJet blijft bewegen van A319s naar de ingebruikname van A320s en A321s.



Klant- en operationele prestaties

easyJet heeft zijn On-Time Performance (OTP) verbeterd. Ondanks dat de luchtverkeersomgeving uitdagend blijft, blijft easyJet focussen op het garanderen van de uitvoering van vluchten en het verminderen van ernstige vertragingen voor zijn klanten. easyJet kende 1.274 annuleringen in het kwartaal, waarvan 813 als gevolg van stakingen in Frankrijk in december. Tegelijkertijd zijn vertragingen van meer dan 3 uur met 21% afgenomen vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar. Dit hielp bij het genereren van een sterke klanttevredenheidsscore (CSAT) van 77,4% voor dit kwartaal, een verbetering van 0,5 procentpoint (Q1 2019: 76,9%).

OTP % aankomst binnen 15 minuten Oct Nov Dec Q1 2020 77% 89% 75% 80% 2019 76% 86% 77% 79%

Verkeersstatistieken

De bezettingsgraad nam, zoals verwacht, in het eerste kwartaal 2020 toe, met passagiersgroei ook in lijn met de verwachtingen.

Okt Nov Dec Q1 Passengers (million) 8.8 6.2 7.2 22.2 Passenger growth 2.4% (0.3)% 6.0% 2.8% Load factor 91.6% 90.8% 91.3% 91.3%

Duurzaamheid

Ons CO2-compensatieprogramma voor al onze klanten is goed ontvangen. Onderzoek over dit initiatief wijst er op dat de klanttevredenheid bij passagiers die zich van het programma bewust zijn verbeterd is met 7% en nog eens 11% van de klanten heeft aangegeven in de toekomst eerder voor easyJet te kiezen als gevolg van het feit dat de CO2 uitstoot voor alle passagiers gecompenseerd wordt. We hebben de CO2 emissies voor de brandstof gebruikt op al onze vluchten sinds 19 november gecompenseerd. Dit vertegenwoordigt 9 miljoen easyJet-klanten die dit jaar al netto-neutrale vluchten hebben gemaakt. Dit betekent dat we tot nu toe 800,000 ton CO2 hebben gecompenseerd.

Verkoop en Leaseback

Zoals gepland heeft easyJet de verkoop en leaseback van 10 A319 vliegtuigen, met een opbrengst van £ 114 miljoen in contanten in het kwartaal volbracht. Deze verkoop vergemakkelijkt de strategie voor het managen van de vloot. De transactie resulteerde in een kleine meerwaarde bij verkoop die in de winst- en verliesrekening in de eerste helft als een niet-headline zal worden vermeld.

